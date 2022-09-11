До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Німеччини.
Баварія — Штутгарт, getty images
11 вересня 2022, 13:26
У рамках шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія втратила очки проти Штутгарта.
Команди двічі обмінялися забитими м'ячами, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:2.
Огляд матчу:
Баварія — Штутгарт 2:2
Голи: Тель, 36, Мусіала, 60 — Фюріх, 57, Гірассі, 90+4
Баварія: Ноєр, Мазаруї (Мане, 82), Упамекано, де Лігт, Девіс — Мюллер (Чупо-Мотінг, 68), Кімміх, Горецка, Мусіала (Станішич, 61) — Гнабрі (Гравенберх, 81), Тель (Сане, 61).
Штутгарт: Мюллер — Іто, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84), Соса, Сілас (Переа, 75) — Ендо (Еглофф, 76), Ахамада (Мійо, 84), Каразор — Гірассі, Томас (Фюріх, 46).
Попередження: Соса, Іто, Каразор, Антон, де Лігт, Сане.