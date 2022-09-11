Завершився недільний матч чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/borussia
11 вересня 2022, 20:25
У рамках шостого туру німецької Бундесліги Фрайбург приймав Борусію М.
Господарі та гості не зуміли виявити найсильнішого, зігравши внічию – 0:0.
Фрайбург — Боруссія М 0:0
Фрайбург: Флеккен, Сільдія, Гінтер, Лінхарт, Гюнтер, Хефлер, Гріфо (Вайсхаупт, 82), Еггештайн (Кайтель, 69), К'єре (Чжон Ву Ен, 69), Грегорич (Петерсен, 83), Доан (Шаде, 81).
Боруссія М: Зоммер, Скаллі, Крамер, Фрідріх, Бенсебайні, Штіндль (Вольф, 82), Хофманн, Вайгль, Нойхаус (Нгуму, 34; Боржес Саншес, 82), Коне, Тюрам.
Попередження: Ґюнтер (54), Бенсебайні (62).