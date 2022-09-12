Німеччина

Лідер Менхенгладбаха повинен незабаром пройти детальне медобстеження.

Bild повідомляє, що один з лідерів Боруссії Менхенгладбах Флоріан Нойхаус ризикує вилетіти до кінця сезону.

Сьогодні, 12 вересня, гравець має пройти детальне медобстеження після чого стане зрозумілим на скільки випадає півзахисник "жеребців".

Головний тренер Даніель Фарке також поки що не дав конкретної інформації, проте є підозри на розрив хрестоподібної зв'язки коліна.

Це може виключити гравця з гри мінімум на наступних півроку.

Нагадаємо, що збірна Німеччини незабаром розіграє матчі Ліги Націй проти Угорщини (23.09) та Англії (26.09).

Боруссія Менхенгладбах не зуміла переграти Фрайбург на вихідних (0:0).