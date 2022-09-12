Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур Бундесліги був насичений різноманітними подіями. Від несподіваної нічиєї у Мюнхені до першої перемоги Вольфсбурга Ніко Ковача.

Результати туру:

Марко Розе жорстко помстився минулому колективу

Минулого тижня Лейпциг настільки невдало прийняв донецький Шахтар, що після цього полетіла голова Доменіко Тедеско.

Гулачі — Сімакан (Хенрікс, 68), Орбан, Діалло (Гвардіол, 77), Собослаї, Раум — Лаймер (Кампль, 85), Шлагер, Форсберг (Айдара, 77) — Вернер (Сілва, 85), Нкунку

Маєр — Геррейро, Шлоттербек, Зюле, Меньє — Брандт (Мукоко, 59), Ройс, Озджан (Джастін, 70), Беллінгем, Вольф (Рейна, 59) — Модест (Джан, 87)

Дортмунд саме Едіна Терзіча блискуче вміє грати проти РБ. Точніше, блискуче вмів. За цього наставника у сезоні-2020/21 "джмелі" здобули 3 перемоги у 3 зустрічах з загальним рахунком 10:4, у тому числі у берлінському фіналі Кубку Німеччини (4:1). Втім, враховуючи кадрові втрати та гру посеред тижня проти Копенгагена були підозри, що Боруссія втратить очки. Проте найголовніше, що викликало погані передчуття у фанатів рурського колективу, призначення Марко Розе головним тренером "червоних биків".

Тільки-но я написав у представленні Лейпцига, що минулий сезон із півфіналом Ліги Європи та першим вагомим трофеєм у недовгій історії команди є імунітетом для Тедеско, керівництво саксонців одразу вказало коучу на двері. Якось РБ останнім часом перетворюється у клуб, який готовий одразу розпрощатися із тренерами за перших невдалих результатів. Спершу Джессі Марш, тепер Доменіко. Не завжди це раціонально.

Проте навряд чи вони про щось шкодують прямо зараз, бо краще змотивувати "биків" на гру проти Боруссії Дортмунд міг лише нещодавно звільнений з Челсі Томас Тухель. Марко Розе, що ви маєте добре пам'ятати, фактично вигнали на початку літа з Дортмунда, тож він однозначно жадав реваншу.

І він вдався на всі 100%.

"Джмелі" просто не існували на полі. Нуль ударів у площину воріт та просто катастрофічна гра, де єдиним вартим уваги моментом був потужний удар у дотик від Антоні Модеста аж на 63 хвилині! WhoScored малює 4 з 5 ударів гостей з меж штрафного майданчика, але ви пам'ятаєте хоча б якусь небезпеку з них? Я ні!

Лейпциг виглядав свіжіше та краще. Солістом ж цієї карнавальної групи виступив угорець Домінік Собослаї. Спершу він виконав м'яку подачу з кутового, а Віллі Орбан рикошетом від газону зробив Александру Маєру неприємну несподіванку, потім забив фірмовим розкішним ударом. На десерт абсолютно жахливо зіграв захисний блок дортмундців – Меньє втратив м'яча на фланзі (знову Собослаї!), а Зюле та Шлоттербек впали в якусь прострацію – виймай, 3:0.

Більше розповідати особливо й нічого. Якби Боруссія зіграла у свою силу, то могло б вийти трохи більше якогось тексту та аналізу, а так неймовірна болюча поразка, ще й напередодні важливої гри Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Баварія знову втрачає очки

Команда Юліана Нагельсманна розібралася з Інтером у Лізі чемпіонів (2:0), але знову не зуміла перемогти.

Ноєр – Мазаруї (Мане, 82), Упамекано, де Лігт, Девіс — Мюллер (Чупо-Мотінг, 68), Кімміх, Горецка, Мусіала (Станішич, 61) — Гнабрі (Гравенберх, 81), Тель (Сане, 61)

Мюллер — Іто, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84), Соса, Сілас (Переа, 75) — Ендо (Еглофф, 76), Ахамада (Мійо, 84), Каразор — Гірассі, Томас (Фюріх, 46)

На хвилиночку, третя нічия "ротен" поспіль. Системна криза? Навряд чи. Команда то створює найбільше у Бундеслізі. В Мюнхена 19,44 xG та 19 забитих м'ячів. У порівнянні в другого Гоффенгайма 12,56.

Проте не забуваймо те, що 13 з цих 19 забитих голів Баварія настріляла у двох матчах проти Айнтрахта та Бохума. Останнім часом реалізація відверто підводить.

Зі Штутгартом Bayern забив два, але у відповідь й пропустив стільки ж. "Шваби" двічі зрівнювали рахунок, а заміни Пеллегріно Матараццо зіграли у цьому не останню роль. Американо-італієць кинув у бій Кріса Фюріха, який вперше зрівняв рахунок класним ударом. Проте й суперник не відставав.

Літній новачок "Зірки Півдня" Матіас Тель став наймолодшим автором голу у історії Баварії у Бундеслізі, а Джамал Мусіала здорово хитнув захисника і технічно вразив дальній кут.

Втім, на останніх хвилинах Серу Гірассі чітко реалізував пенальті без шансів для Мануєля Ноєра, а до цього француз ще й перевірив на міцність поперечину. Попереду м'ясорубка із Барселоною у чемпіонській лізі.

Уніон – лідер

Не менш цікаво було й на стадіоні у Рейні, де місцевий Кельн поступився Уніону.

Швебе, Шмітц (Шіндлер, 62), Кіліан, Хюберс, Педерсен (Любичич, 62), Кайнц (Тільманн, 75), Хектор, Схірі, Майна (Адамян, 85), Мартель, Дітц (Тіггес, 46)

Грилль, Тріммель, Кнохе, Йеккель, Діогу Лейте, Рюерсон, Хедіра, Хаберер (Пантович, 64), Шафер (Зегуїн, 89), Беккер (Міхель, 75), Сьєбатшо (Беренс, 75)

"Козлики" вміють боляче забодати абсолютно кожного. Особливо вони сильні на власному полі.

Та Уніону було байдуже на фактор чужого поля, бо "залізні" доволі швидко відкрили рахунок, коли після удару Шеральдо Бекера Тімо Гюберс зрізав м'яча у власні ворота. Ба більше, гості могли незабаром подвоїти свою перевагу, проте Джордан Сібачо ну дуже невдало пробив з одинадцятиметрової позначки. Марвін Швабе намертво взяв ігровий снаряд. За таке можна й потім отримати у роздягальні, хлопче.

У другому таймі колектив Урса Фішера міг подвоїти свою перевагу, моменти були, як, наприклад, постріл у поперечину від Крістофера Тріммеля.

Кельн ще й лишився у меншості після видалення Луки Кіліана на 81 хвилині, але гості цим не скористалися.

Втім, це не дуже й важливо, бо Уніон вперше в історії опинився на першому місці у Бундеслізі після шести зіграних турів. Так, ненадовго, проте все одно приємно (другим наразі йде Фрайбург).

Коротко про інші матчі туру:

- Аугсбург в неймовірно драматичному поєдинку переграв Вердер у Бремені (1:0). У середині другого тайму Ермедін Деміровіч з передачі Мергіма Беріші відкрив рахунок, проте на останніх хвилинах господарі заробили пенальті. Пенальті взявся бити не традиційний пенальтист "музикантів" Ніклас Фюллькруг, а его товариш по нападу Марвін Дукш. Вихованець Дортмунда не забивав з травня, тож потрібно було повертати впевненість. Не вийшло. Рафал Гікевіч потягнув і удар з "позначки", і добивання. Непогано грає польський голкіпер, але через свою токсичність та его не викликається у збірну Польщі. Хоча нещодавно промайнули чутки, що незабаром ситуація Гікевіча може змінитися.

- Вольфсбург нарешті здобув першу перемогу! "Вовки" переграли Айнтрахт у Франкфурті (1:0). Все ж таки слова Ніко Ковача у ЗМІ минулого тижня, де він добряче так натякнув, що деякі гравці не сильно йдуть на контакт із тренерським штабом та грають опустивши рукава, дає свої відчутні плоди! Єдине взяття воріт записав на свій рахунок Максенс Лакруа, чітко пробивший головою на 60 хвилині після подачі Йосіпа Брекало з кутового та підбіг до Ніко Ковача, що є доволі показовим епізодом. Проте ця перемога не дозволила "заводським" залишити зону вильоту.

- Герта та Баєр зіграли у результативну нічию (2:2). Леверкузенці минулого тижня зганьбилися проти Брюгге у чемпіонській лізі, а головним антигероєм тієї зустрічі став Лукас Градецкі, котрий абсолютно комічно привіз єдиний гол. У цьому ж матчі фінський воротар кілька разів непогано виручив. Не гірше виглядав й його колега Олівер Крістенсен, котрий, наприклад, на 26 хвилині витягнув потужний постріл у дотик Адама Гложека. У другому таймі почалось найцікавіше. Керем Демірбай відкрив рахунок зі штрафного, проте далі Герта несподівано відігралася і навіть вийшла вперед. Суат Сердар чудово пробив після передачі від партнера, а Марко Ріхтер забив фантастичним дальнім ударом метрів з 40 без шансів для Лукаса Градецкі. Проте гості прийшли до тями та все ж відповіли влучним пострілом від Патріка Шика. 4 очки Баєра після 6 турів найгірший результат команди за 40 років.

- Гоффенгайм знищив Майнц на власному полі (4:1). "Селяни" могли відкрити рахунок після доволі спірного пенальті наприкінці першої половини зустрічі, коли "карнавальники" ще й отримали подвійну кару у вигляді червоної картки для Александера Хака, проте Андрей Крамаріч не реалізував пенальті (пробив мимо). Втім, перевага у кількості гравців зіграла свою роль по перерві. Господарі забили чотири голи, а Андре Брайтенрайтер точно лишився задоволеним. Бо Свенссон був засмучений, але таке часом також буває.

- Шальке здолав Бохум та залишив зону вильоту (3:1). Третього м'яча головою після подачі зі штрафного Тобіаса Мора на 90+6 хвилині забив екс-гравець рурців Себастьян Польтер, котрий, до речі, святкував.

- Фрайбург та Боруссія голів не забили (0:0). Менхенгладбахці дещо забуксували останні тури, що в них стається доволі часто після успіхів у матчах проти Баварії (можливо, ще й втратили Флоріана Нойхауса, в котрого підозра на розрив хрестоподібних зв'язок), а ось Шварцвальдці втратили шанс повернутися на перше місце.

Цікаві факти:

- Аугсбург вперше в цьому сезоні зіграв на нуль у обороні.

- Вердер забивав щонайменше два голи у Бундеслізі цього сезону до поєдинку проти Аугсбурга.

- Даічі Камада став 12-им японцем, котрий зіграв 100 поєдинків у Бундеслізі 1.

- Вольфсбург виграв перший виїзний матч за останні вісім ігор у Бундеслізі 1.

- Пеллегріно Матараццо свого часу працював із Юліаном Нагельсманном у Гоффенгаймі, а його баланс зустрічей проти нинішнього тренера Баварії – одна перемога, дві нічиїх та 5 поразок.

- Лише втретє за чотири роки Баварія проводить три матчі Бундесліги поспіль без перемоги.

- Керем Демірбай 9 з 20 своїх голів у БЛ.1 забив здалеку.

- Андрей Крамаріч вперше в кар'єрі не реалізував два пенальті поспіль.

- Майнц програв на виїзді після чотирьох ігор на чужому полі без поразок взагалі.

- Крістофер Нкунку провів свій сотий поєдинок у Бундеслізі.

- Тридцятиоднорічний голкіпер Дортмунда Александер Маєр дебютував у Бундеслізі один.

- Бохум – єдина команда, котра немає очків після 6 турів.

- Домінік Дрекслер став 272-им автором голу для "шалькерів" у елітному дивізіоні німецького чемпіонату.

- Уніон забив найшвидший гол у БЛ.1 з листопада 2020 року.

- Кельн ніколи не перемагав Уніон у БЛ.1 (одна нічия та 6 поразок).

- Міхаель Грегоріч з Фрайбурга завдав сім ударів по воротам Менхенгладбаха – більше, ніж будь-який інший гравець у 6-му турі.

- Ларс Штіндль та Юліан Вайгль дебютували у новому сезоні німецького чемпіонату.

Найкращий гол 6-го туру Бундесліги

Керем Демірбай (Баєр Леверкузен)

Марко Ріхтер (Герта)

Мунас Даббур (Гоффенгайм)

Домінік Собослаї (РБ Лейпциг)

Найкращий тренер 6-го туру Бундесліги

Ніко Ковач (Вольфсбург) — довгоочікувана перемога над діючим переможцем Ліги Європи у Франкфурті (1:0)

Пеллегріно Матараццо (Штутгарт) — нічия на виїзді проти Баварії (2:2)

Андре Брайтенрайтер (Гоффенгайм) — яскравий розгром непростого Майнца вдома (4:1)

Марко Розе (Лейпциг) — погром Дортмунда у принциповому поєдинку (3:0)

Урс Фішер (Уніон) — перемога на непростому виїзді до Кельна, що дозволила "залізним" очолити таблицю (1:0)

Найкращий гравець 6-го туру Бундесліги

Рафал Гікевіч (Аугсбург) — витягнутий пенальті на останніх хвилинах у Бремені із Вердером, що дозволило його команді втримати перемогу (1:0)

Максенс Лакруа (Вольфсбург) — переможний гол у ворота Айнтрахта (1:0)

Увесь Гоффенгайм — погром Майнца (4:1)

Домінік Собослаї (Лейпциг) — 1+1 з диво-голом та початок вирішальної гольової атаки РБ у грі проти Дортмунда (3:0)

Символічна збірна 6-го туру Бундесліги

Турнірна таблиця після 6-го туру:

Розклад 7-го туру Бундесліги: