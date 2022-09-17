Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 7-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють дортмундська Боруссія Д та гельзенкірхенський Шальке.

Дортмундська Боруссія та гельзенкірхенський Шальке зійдуться поміж собою на полі Зігналь-Ідуна-Парк у Рурському дербі в рамках сьомого туру німецької Бундесліги.

Едін Терзич, після поразки від англійського Манчестер Сіті (1:2), вирішив використати з перших хвилин Шлоттербека в центрі захисту, тоді як Брандт та Мален розташуються по обидва боки від Ройса в лінії атакувальних півзахисників.

Франк Крамер, на тлі перемоги над Бохумом (3:1), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Боруссія Д: Меєр — Меньє, Гуммельс, Шлоттербек, Вольф — Беллінгем, Езкан — Брандт, Ройс, Мален — Модест.

Запасні: Лотка, Рейна, Азар, Мукоко, Джан, Зюле, Адеємі, Пасслак, Роте.

Шальке: Шволов — Матріціані, ван ден Берг, Йосіда, Мор — Флік, Краусс — Ларссон, Дрекслер, Бюлтер — Теродде.

Запасні: Ферманн, Айдін, Греймл, Караман, Крал, Латца, Оувеян, Польтер, Саласар.



Гра Боруссія Д — Шальке почнеться о 16:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.