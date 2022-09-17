Німеччина

Боруссія Д пожертвувала Ройсом заради перемоги над Шальке в Рурському дербі

Рівно 100 матчів поспіль дортмундський клуб не залишає поля за "сухого" рахунку — останнього разу подібне траплялось саме проти непримиренного суперника.

Боруссія Д — Шальке, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Боруссія Д — Шальке 1:0

Гол: Мукоко, 79



Боруссія Д: Меєр — Меньє, Гуммельс, Шлоттербек, Вольф — Беллінгем, Езкан — Брандт (Джан, 84), Ройс (Рейна, 32, Азар, 84), Мален (Адеємі, 64) — Модест (Мукоко, 64).



Шальке: Шволов — Матріціані, ван ден Берг, Йосіда, Мор — Флік, Краусс (Саласар, 81) — Ларссон (Караман, 58), Дрекслер, Бюлтер (Крал, 76) — Теродде (Польтер, 58).



Попередження: Модест, Адеємі, Джан — ван ден Берг, Терроде.