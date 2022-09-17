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Боруссія Д — Шальке 1:0
Гол: Мукоко, 79

Боруссія Д: Меєр — Меньє, Гуммельс, Шлоттербек, Вольф — Беллінгем, Езкан — Брандт (Джан, 84), Ройс (Рейна, 32, Азар, 84), Мален (Адеємі, 64) — Модест (Мукоко, 64).

Шальке: Шволов — Матріціані, ван ден Берг,  Йосіда, Мор — Флік, Краусс (Саласар, 81) — Ларссон (Караман, 58), Дрекслер, Бюлтер (Крал, 76) — Теродде (Польтер, 58).

Попередження: Модест, Адеємі, Джан — ван ден Берг, Терроде.