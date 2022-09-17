Німеччина

Закінчились деякі поєдинки туру у чемпіонаті Німеччини.

У рамках сьомого раунду німецької Бундесліги завершились три поєдинки.

Аугсбург вдома приймав мюнхенську Баварію.

Баварія намагалась з перших хвилин матчу перехопити ініціативу, але в них мало що вдавалось. Проте Аугсбург, несподівано, створював більше. І забили господарі на 59 хвилині гри. Беріша зміг замкнути простріл від Ягу, перегравши Ноєра.

Сенсаційна поразка Баварії від одного з аутсайдерів чемпіонату.

Аугсбург - Баварія 1:0

Голи: Беріша, 59

Аугсбург: Гікєвіч — Гумни, Бауер, Гауелеу, Ягу (Варгас, 75) — Груесо, Реджбечай, Хан, Нідерлехнер (Єнсен, 75), Демірович (Педерсен, 67) — Беріша.

Баварія: Ноєр — Девіс, де Лігт, Упамекано, Мазрауі (Гнабрі, 62) — Горецка (Забітцер, 69), Кімміх, Сане, Мусіала (Станішич, 78), Мюллер — Мане (Чупо-Мотінг, 78).

Попередження: Беріша, Мане, Хан, Гауелеу.

Штутгарт вдома змагався із франкфуртським Айнтрахтом.

У першому таймі вболівальники побачили лише один гол. На шостій хвилині у штрафному майданчику Роде відкрився та головою переправив м'яч у сітку.

На 55 хвилині гол забив Камада, тим самим зробивши рахунок 0:2 на користь гостей. Новачок Штутгарта Томас на 79 відіграв один м'яч. Але Айнтрахт довів, що сильніше суперника. Під кінець гри забив Якич.

Штутгарт — Айнтрахт Ф 1:3

Голи: Томас, 79 — Роде, 6, Камада, 55

Штутгарт: Мюллер — Мавропанос, Антон (Кастанарас, 86), Іто, Фюріх (Томас, 65), Соса — Ендо, Каразор (Еглофф, 60), Ахамада (Мійо, 65) — Сілас, Гірассі.

Айнтрахт: Трапп — Ндіка (Смолич, 83), Хасебе, Тута, Кнауфф, Якич — Соу, Роде (Діна, 67), Гетце (Чандлер, 75), Камада — Коло Муані (Борре, 68).

Попередження: Каразор, Мавропанос.

Паралельно леверкузенський Баєр зустрічався із бременським Вердером.

Перший тайм був насиченим на події, але не насиченим на голи. Перший гол забив Баєр — на 57 хвилині точний постріл вдався Демірбаю. Але на 82 Велькович завив у відповідь та допоміг команді з Бремена відігратись.

Баєр — Вердер 1:1

Голи: Бемірбай, 57 — Велькович, 80

Баєр: Градецкі — Коссуну, Та, Тапсоба, Хінкапіє (Баккер, 84) — Андріх, Демірбай (Арангіс, 61), Фрімпонг (Гложек, 69), Хадсон-Одой (Азмун, 84), Діабі — Шик.

Вердер: Павленка — Фрідль, Велькович, Піпер — Юнг (Б'юкенен, 70), Гросс (Бюрке, 70), Вайзер — Груєв (Рапп, 79), Шмід — Дукш (Штарк, 90+4), Фуллькруг.

Попередження: Демірбай, Шиід, Піпер.