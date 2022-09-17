Німеччина

Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини.

У сьомому турі німецької Бундесліги відбулося Рурське дербі, у якому дортмундська Боруссія мінімально обіграла Шальке з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 79 хвилині, а його автором став Мукоко.

Огляд матчу

Боруссія Д — Шальке 1:0

Гол: Мукоко, 79.



Боруссія Д: Меєр — Меньє, Гуммельс, Шлоттербек, Вольф — Беллінгем, Езкан — Брандт (Джан, 84), Ройс (Рейна, 32, Азар, 84), Мален (Адеємі, 64) — Модест (Мукоко, 64).



Шальке: Шволов — Матріціані, ван ден Берг, Йосіда, Мор — Флік, Краусс (Саласар, 81) — Ларссон (Караман, 58), Дрекслер, Бюлтер (Крал, 76) — Теродде (Польтер, 58).



Попередження: Модест, Адеємі, Джан — ван ден Берг, Терроде.