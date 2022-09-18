Німеччина

Фахівець буде самотужки вирішувати проблемні моменти команди.

Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн залишиться на чолі клубу. Про це повідомив Олівер Кан.

"Ми повністю переконані в Юліані. Звичайно, він хвилюється, всі хвилюються. Але ми переконані в тому, що Юліан — саме той тренер, який нам потрібен.

Деякі гравці, ймовірно, вважають, що Бундесліга може бути другорядним змаганням. В них на перший план виходить Ліга чемпіонів. Це неприпустимо", — сказав Кан.

35-річний Нагельсманн очолив Баварію у минулому сезоні. З командою він виграв Бундеслігу та Суперкубок країни.

Нагадаємо, що в останньому матчі Баварія сенсаційно програла Аугсбургу, при цьому не змогла забити гол.