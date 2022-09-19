Німеччина

Football.ua розповідає про найцікавіші події чергового туру німецької першості.

Черговий тур Бундесліги був насичений різноманітними подіями. Від перемоги Дортмунда у дербі Рура до сенсаційної поразки Баварії від Аугсбурга.

Результати туру:



Borussia Dortmund still the best team in Revier

Більше року довелось чекати спраглим німецьким вболівальникам на дербі Руру – матч, до якого прикута увага ще за декілька тижнів, а то й місяців, та котрий частенько називають "Матір'ю усіх дербі".

Що ж, враховуючи нинішню форму кризового Шальке було очевидно, що Дортмунд є супер-фаворитом зустрічі, проте подібні протистояння часто живуть своїми правилами.

Маєр — Меньє, Хуммельс, Шлоттербек, М. Вольф — Беллінгем, Озджан — Брандт (Джан, 84), Ройс (Рейна, 32, Азар, 84), Мален (Адеємі, 64) — Модест (Мукоко, 64)

Шволов — Матріціані, ван ден Берг, Йосіда, Мор — Флік, Краусс (Салазар, 81) — Ларссон (Караман, 58), Дрекслер, Бюлтер (Крал, 76) — Теродде (Польтер, 58)

Втім, інтригою тут і не пахло. 0,1 xG в "кнаппен" – це ще подарунок від режисерів трансляції, бо назвати один заблокований постріл дійсно небезпечним моментом просто смішно. Шальке був абсолютно безпомічним у нападі, проте певний час непогано захищався, що дозволило йому втримувати нулі. Враховуючи тиск Дортмунда на протязі усіх 90 хвилин – рано чи пізно гол назрівав.

На 19 хвилині Александр Маєр, який напривозив у матчі з Манчестер Сіті, міг підвести свою команду під монастир, проте на щастя для нього Джордан Ларссон, якого німець зрубив за межами штрафного майданчика, перебував у положенні поза грою, отже червоної картки не могло бути. Окрім цього епізоду роботи в нього не було зовсім.

У середині тайму сталася жахлива подія. Марко Ройс у боротьбі із Флоріаном Фліком невдало приземлився на полі, а його нога вивернулася вбік. Виглядало це доволі страшно, та ще й капітан "джмелів" кричав від болі та стукав кулаком по газону. Медики не змогли привести його у порядок, щоб "Вуді" зумів покинути зелений прямокутник власними силами, тож його довелося виносити за межі на ношах. На післяматчевій прес-конференції Едін Терзіч сказав, що перший діагноз обнадійливий та Марко не вилетить на довгий строк, проте поглянувши у лікарняну історію легенди Дортмунда впевненість у цьому дещо падає.

Буде дуже боляче й неприємно, якщо Ройс пропустить ще один крупний турнір практично перед його початком. Здоров'я!

Дещо пізніше Боруссія створила перший дійсно гострий момент у зустрічі на обидві команди, коли Александер Шволов в нелюдському стрибку зумів витягнути з кута постріл головою Джуда Беллінгема, а у другому таймі тренер Боруссії зрозумів, що настав час освіжати гру.

Антоні Модест залишив поле після години матчу, а його сабстітьют Юссуфа Мукоко забив переможний гол наприкінці, чітко пробивши головою після навісу від Маріуса Вольфа. Француз отримав чіткий меседж від коуча та конкурента.

Звісно, молода зірочка стала наймолодшим автором голу в історії дербі Руру. Неймовірно символічно, що саме вихованець "джмелів" відмітився переможним м'ячем у настільки принциповому поєдинку.

Одразу після цього Джованні Рейна, який замінив Марко Ройса, ледве не закрутив ігрове знаряддя у "дев'ятку" – на цьому й завершили.

Важлива вікторія Боруссії Дортмунд в 99-му Рурському Дербі у Бундеслізі, що дозволило команді відірватися від Баварії на три очки та станом на вечір суботи очолити таблицю. Що цікаво, останній раз вона не забивала у матчі чемпіонату рівно сто матчів назад, коли розписала 0:0 саме з Шальке Девіда Вагнера восени 2019-го.

Головний клуб у Європі?

Останнім часом в Баварії відверто не йде справа з Аугсбургом. Раніше "ротен" постійно били суперника по баварському дербі, рідко коли дозволяючи супернику набирати очки, проте тенденція поволі змінюється.

Гікєвіч — Гумни, Бауер, Гауелеу, Ягу (Варгас, 75) — Груесо, Реджбечай, Хан, Нідерлехнер (Єнсен, 75), Демірович (Педерсен, 67) — Беріша

Ноєр — Девіс, де Лігт, Упамекано, Мазрауі (Гнабрі, 62) — Горецка (Забітцер, 69), Кімміх, Сане, Мусіала (Станішич, 78), Мюллер — Мане (Чупо-Мотінг, 78)

Рецепт "фуггерів" доволі простий та очевидний – низький блок та надії на контргру. Втім, цього разу господарі навіть зіграли сміливіше, за що були нагороджені.

Єдиний гол у зустрічі було забито на початку другого тайму, коли Лерой Сане лише симулював опіку Яго, котрий стегном скинув ігрове знаряддя на Мергіма Берішу, який не лишив шансів Ноєру.

Свої моменти були і у Баварії й в деяких моментах Аугсбургу відверто везло, наприклад, на 72 хвилині, коли Джеффрі Гауелеу настільки невдало вибив м'яч, що той потрапив у Сержа Гнабрі та ледь не відрикошетив у ворота.

Проте головна родзинка та хайлайт вечору стався на останній хвилині компенсованого до другого тайму часу. Мануель Ноєр вирішив піти до ворожої штрафної, де непогано пробив головою після подачі Кімміха с кутового, проте Рафал Гікєвіч продемонстрував неймовірну реакцію та координацію.

Поляк вже давно напрацював на виклик до збірної.

Черговий жахливий матч провів Садіо Мане. Сенегалець лише раз вдарив по воротам, один раз заліз у улюблений офсайд. Навіть у дивному епізоді, коли Томас Мюллер пробивав/пасував на дальній кут воріт екс-гравець Ліверпуля не зумів витиснути із цього шансу максимум. Критика все зростає і зростає.

Те саме стосується і Юліана Нагельсманна. Баварія не виграла четвертий матч поспіль у Бундеслізі, а перехід на гнучку схему без форвард, проте з мобільними вінгерами та центром, поки що імплементується важкувато.

Втім, боси "ротен" навіть не думають про звільнення коуча. Це правильно, бо різки рухи на цьому етапі сезону у контексті двох перемог над Інтером та Барселоною у Лізі чемпіонів та втрати Левандовські, не потрібні.

Аугсбург ж буде святкувати, а СММ-щики клубу гарно потролили баварського суперника, виставивши у Twitter пост із іронічним питанням – "Головний клуб у Європі?"

Biggest club in Europe?? pic.twitter.com/y7ZmQwlrPM — FC Augsburg (@FCA_World) September 17, 2022

"Медовий місяць" із колишніми для Марко Розе

Повезло Розе так повезло. Перші поєдинки у Бундеслізі на чолі РБ і одразу проти Дортмунда та Гладбаха.

Зоммер — Бенсебаіні, Елведі, Фрідріх, Скаппі — Вайгль (Янкче, 90+1), Крамер — Штіндль (Х. Вольф, 82 (Херрманн, 86)), Коне, Хофманн (Лайнер, 90) — Тюрам (Мінполе, 90)

Гулачі — Раум, Гвардіол, Орбан, Генріхс (Новоа, 80) — Кампль, Айдара (Шлагер, 46) — Собослаї, Форсберг (Вернер, 46), Нкунку — Андре Сілва (Поульсен, 67)

Першу Боруссію вдалося обіграти 3:0, а другій його команда поступилася з дзеркальним рахунком. Рахунком, котрий відповідає логіці матчу.

Після матчу Bild процитував слова Поульсена, який сказав, що "на даний момент ми просто недостатньо хочемо, кожен покладається лише на себе та підводить іншого". Хм, дивно читати щось подібне, коли ти погано розпочинаєш сезон та ще й граєш проти міцного суперника.

Хоча принаймні це чесно та відповідає дійсності. Коли Маркусу Тюраму дають пробити головою з одинадцяти метрів, а Йошко Гвардіол змушений розриватися між Ельведі та Гофманном – то щось явно йде не так.

А коли дозволяють "жеребцям" вибігти в показову контратаку 2 в 3 (бідний Кампль)?

Словом, роботи в Розе навалом. Лише один дійсно гострий момент за 90 хвилин – це дуже й дуже погано. Не сказати, що Лейпциг аж настільки безнадійний, проте команда, здається, зараз перебуває у якійсь психологічній канаві. Поразку від мадрдиського Реалу все ж не рахуємо – він взагалі не втрачає очок.

Проте після міжнародної паузи можна буду дещо видихнути – важкий відрізок розпочнеться в РБ лише з 25 жовтня (Реал Мадрид), а до цієї дати будуть Бохум, Майнц, Герта, Гамбург (КН), Аугсбургу та двічі Селтік у ЛЧ. Ось тут потрібно буде напрацьовувати схеми та створювати синергію колективу із тренерським штабом.



Коротко про інші матчі туру:

- Майнц та Герта поділили очки (1:1). Берлінці відкрили рахунок після голу головою Люки Тузара, проте господарі відігралися фактично у останній атаці у матчі, коли це Антоні Касі (а як же символічно виглядає його прізвище, якщо спершу прочитати його латиницею:)) чітко пробив у дальній кут.

- Баєр та Вердер також зіграли 1:1, проте поєдинок запам'ятався не стільки подіями на полі (Керем Демірбай вже другий тур поспіль стріляє справжнім шедевром, а ось Лукас Градецкі продовжує помилятися – гол Мілоша Вельковіча на його совісті, куди і нащо вибивав цього м'яча не зрозуміло), скільки сльозами. Перед початком зустрічі відбулося офіційне прощання із Ларсом Бендером – справжньою іконою леверкузенського колективу, котрий вірою та правдою служив клубу багато років. На Бай-Арені він провів 12 років, а завершив у 2021-му, коли у фінальному матчі проти Дортмунда тодішній кіпер "джмелів" Роман Бюркі дозволив Легенді легко та без супротиву переграти себе з пенальті. Через пандемію провести захід раніше не було можливості, проте зараз оказія з'явилася і добре. Подібних гравців потрібно чествувати саме подібним чином. Ех, якби не його численні травми..

- Айнтрахт починає потрохи підніматися вгору. "Орли" спершу здобули історичну перемогу у Марселі у чемпіонській лізі (1:0, хоча я й не розумію, чому постійно нехтують бекграундом КЄЧ, де франкфуртці доходили до найрезультативнішого фіналу), а у чемпіонаті здобули 10 пунктів з 15 можливих в останніх матчах. Цього разу жертвою команди Гласнера став Штутгарт, який тижнем раніше неприємно здивував Баварію. Усі голи АФ прийшли після стандартів – два після штрафних (другий темп та прямий удар), один після подачі с кутового (Крістіян Якіч). Гол+пас на рахунку Даїчі Камади.

- Уніон переграв Вольфсбург та закріпився на першому місці у таблиці (2:0). Героєм зустрічі став Шеральдо Бекер, який спершу виконав радіокерований кросс на Джордана Сібачо, а у епізоді зі своїм голом прийняв м'яча на груди та другим дотиком не лишив шансі голкіперу суперників.

- Бохум не втримав перевагу над Кельном (1:1). Проте варто також відмітити те, що "козлики" самі й подарували рурцям гол, точніше, доволі чудернацький та дивний автогол, а у ендшпілі просто встановили кармічну справедливість.

- Гоффенгайм та Фрайбург голів не забили (0:0). Втім, навряд чи вони сильно засмучені фактом нульовки, бо обидва колективи за підсумками туру заскочили у зону Ліги чемпіонів.

Цікаві факти:

- Три з чотирьох голів Люки Тузара за Герту у Бундеслізі принесли берлінцям перемоги 1:0.

- Майнц вперше пропустив головою цього сезону.

- Аугсбург здобув першу домашню перемогу у сезоні та другу домашню над Баварією у історії.

- Баварія не здобула перемогу в чотирьох матчах Бундесліги поспіль вперше з 2001 року.

- Керем Демірбай (Баєр Леверкузен) забиває у кожному з останніх трьох матчів Бундесліги.

- Вердер залишається непереможним на виїзді в цьому сезоні (2 перемоги, 3 нічиїх) і в останніх чотирьох виїздах до Леверкузена (1 перемога, 3 нічиїх).

- Юссуфа Мукоко забив свій сьомий гол у Бундеслізі, ставши наймолодшим гравцем в історії, якому вдалося досягти цього рубежу.

- Шальке не забив гола в останніх чотирьох зустрічах з Дортмундом.

- Айнтрахт Франкфурт ще не програвав на виїзді після п’яти змагальних ігор цього сезону (чотири перемоги, одна нічия).

- Штутгарт надалі чекає на першу перемогу після семи ігор Бундесліги, що є його найдовшою серією без перемог у вищому дивізіоні на початку сезону.

- Йонас Гофманн забив двічі в останній домашній грі Гладбаха проти Лейпцига на початку травня 2022 року.

- Цього сезону Лейпциг пропустив три голи з контратак, більше, ніж будь-яка інша команда Бундесліги.

- Джордан Сібачо забив свій третій гол у цій кампанії – кожен дозволив берлінському Уніону повести 1:0 і тричі йому асистував Беккер.

- Вольфсбург не зміг виграти на виїзді лише два нинішні клуби Бундесліги: Баварію (26 матчів) і Уніон (зараз чотири матчі).

- Востаннє Бохум не пропустив гол у Бундеслізі 10 квітня 2022 року, коли сталися 0:0 проти Леверкузена.

- Кельн також пропустив ранні голи проти Вольфсбурга (2 хвилина) і Уніона (3 хвилина).

- Олівер Бауманн зіграв 400-ий поєдинок у Бундеслізі ! - 269 за Гоффенгайм і 131 за Фрайбург.

- Андре Брайтенрайтер все ще не програє проти Фрайбургу Крістіана Штрайха в якості головного тренера (2 перемоги, 4 нічиїх).

Найкращий гол 7-го туру:

Даїчі Камада (Айнтрахт Франкфурт)

Керем Демірбай (Баєр Леверкузен)

Найкращий тренер 7-го туру:

Енріко Маассен (Аугсбург) – перемога у дербі проти Баварії (1:0)

Едін Терзіч (Боруссія Дортмунд) – перемога у дербі проти Шальке (1:0)

Олівер Гласнер (Айнтрахт) – якісна вікторія над непростим Штутгартом (3:1)

Даніель Фарке (Боруссія Менхенгладбах) – розгром Лейпцига (3:0)

Урс Фішер (Уніон Берлін) – важлива перемога проти Вольфсбурга (2:0)

Найкращий гравець 7-го туру:

Мергім Беріша (Аугсбург) – переможний гол у ворота Баварії (1:0)

Ларс Бендер (Баєр Леверкузен) – закінчив кар'єру, але давайте віддамо данину поваги Легенді

Юссуфа Мукоко (Боруссія Дортмунд) – переможний гол у дербі Руру (1:0)

Даїчі Камада (Айнтрахт Франкфурт) – гол+пас, що дозволили команді перемогти Штутгарт (3:1)

Йонас Гофманн (Боруссія Менхенгладбах) – вирішальний дубль у грі з Лейпцигом (3:0)

Шеральдо Бекер (Уніон Берлін) – гол+пас у матчі з Вольфсбургом, що дозволили його команді залишити за собою перше місце у таблиці

Символічна збірна 7-го туру:

Гікевіч (Аугсбург) — Гамбоа (Бохум), Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Гінтер (Фрайбург), Бенсебаїні (Боруссія Менхенгладбах) - Гофманн (Боруссія Менхенгладбах), Камада (Айнтрахт), Роде (Айнтрахт), Беріша (Аугсбург) — Мукоко (Боруссія Дортмунд), Сібачо (Уніон)

Турнірна таблиця після 7-го туру



Розклад 8-го туру Бундесліги