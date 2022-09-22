Німеччина

Дортмундці виставили цінник на англійця.

Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем привернув увагу провідних європейських клубів своєю грою.

Як повідомляє видання Goal, у німецькому клубі дуже високо оцінюють молодого таланта. Боруссія Д хоче отримати за англійця 150 мільйонів євро.

Контракт Джуда Беллінгема з клубом дійсний до літа 2025 року. У клубі готові до його продажу.

Зазначимо, що Беллінгем у минулому сезоні забив шість голів та віддав 14 результативних передач у 43 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, що Реал хоче зробити Беллінгема своїм наступним великим трансфером.