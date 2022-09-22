Дортмундці виставили цінник на англійця.
Джуд Беллінгем, getty images
22 вересня 2022, 18:27
Півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем привернув увагу провідних європейських клубів своєю грою.
Як повідомляє видання Goal, у німецькому клубі дуже високо оцінюють молодого таланта. Боруссія Д хоче отримати за англійця 150 мільйонів євро.
Контракт Джуда Беллінгема з клубом дійсний до літа 2025 року. У клубі готові до його продажу.
Зазначимо, що Беллінгем у минулому сезоні забив шість голів та віддав 14 результативних передач у 43 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, що Реал хоче зробити Беллінгема своїм наступним великим трансфером.