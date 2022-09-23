Німеччина

Раніше німецький клуб звільнив Томаса Райса після 1 набраного очка в 7 турах.

Бохум на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Томас Леч.

Угода між клубом та 54-річним фахівцем розрахована до літа 2024 року.

До цього Леч працював із молодіжною командою Зальцбурга, після чого тренував Аустрію та Вітесс.

Раніше Бохум звільнив Томаса Райса через незадовільні результати. Після семи турів у німецькій Бундеслізі команда, в якій виступає українець Іван Ордець, набрала лише одне очко.

Свій перший матч із новим наставником Бохум проведе 1 жовтня. Це буде виїзна гра проти Лейпцигу.