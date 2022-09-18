Німеччина

Відбувся черговий матч сьомого туру чемпіонату Німеччини.

У поєдинку сьомого туру німецької Бундесліги Бохум на своєму полі поділив очки з Кельном. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині поєдинку, коли Бенно Шмітц зрізав м'яч у свої ворота. Однак останнє слово виявилося за гостями — на 88 хвилині відзначився Лінтон Майна, який вийшов на заміну.

Після семи турів Кельн набрав десять очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Бундесліги, а для Бохума, який займає останнє місце, це було перше очко у сезоні.

Бохум — Кельн 1:1

Голи: Шмітц, 9 (автогол) — Майна, 88.

Бохум: Ріманн — Соарес, Ерман (Машович, 83), Ордец (Лампропулос, 90), Гамбоа (Янко, 83) — Остерхаге, Лосіла — Холтманн (Осей-Туту, 46), Штогер, Цоллер — Хофманн (Антві-Аджей, 79).

Кельн: Швебе — Гектор, Хюберс, Сольдо, Шмітц (Шиндлер, 63) — Скірі, Любічіч (Дітц, 74), Дуда (Мартель, 63) — Кайнц (Адамян, 74), Тільманн (Майна, 63), Тіггес.

Попередження: Хюберс.