Україна

Друга тренерська відставка у Бундеслізі.

Німецький Бохум на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Томаса Райса та його асистента Маркуса Геллхауса. Зазначається, що Райс очолював "незламних" протягом трьох років і досяг із ними підвищення у класі, вийшовши до Бундесліги.

Зазначимо, що Бохум програв усі 6 стартових матчів в еліті німецького футболу, зокрема поступившись Баварії з ганебним рахунком 0:7. Зараз команда знаходиться на останньому місці у таблиці.

Тимчасово очолювати Бохум буде Хайко Бутчер, який раніше працював із командою U-19.

Нагадаємо, у складі "невибивних" грає Іван Ордець, який після початку повномасштабної війни росії проти України продовжував сидіти у державі-терористі. Більше того, навіть до Бохума українець перебрався на правах оренди з московського Динамо, так і не розірвавши контракт з клубом із країни-агресора.

Також Ордець жодного разу не висловив свою позицію та не засудив росію за війну проти України. Навіть попри те, що він є уродженцем села Ближнє поблизу міста Волновахи на Донеччині, яке зазначало величезних руйнувань від рук росіян.

Зазначимо, що раніше у Бундеслізі цього сезону вже була тренерська відставка. Наставник Лейпцига Доменіко Тедеско втратив роботи після розгромної поразки від донецького Шахтаря у рамках Ліги чемпіонів. Його місце зайняв Марко Розе.