Закінчилися перші суботні матчі восьмого туру німецької Бундесліги. Зокрема суперник донецького Шахтаря по Лізі чемпіонів не залишив жодного шанса Бохуму, який не так давно, як і "редбуллівці", змінив тренера.

У свою чергу дортмундська Борусся знову програла з рахунком 2:3. Також Айнтрахт з мінімальним відривом обіграв Уніон, Вольфсбург — Штутграт, а Фрайбург — Майнц.

РБ Лейпциг — Бохум — 4:0

Голи: Вернер, 15, 53, Нкунку, 25, пен, 85

РБ: Гулачі — Сімакан (Хенрікс, 60), Орбан, Гвардіол, Хальстенберг (Раум, 73) — Собослаї (Форсбург, 73), Шлягер (Хайдара, 73), Кампль, Нкунку — Вернер (Новоа Рамос, 83), Сілва

Бохум: Ріманн — Оерманн, Ордець, Хорн (Антві-Анджей. 46) — Гамбоа, Лосілла, Горальські (Штегер, 46), Соареш (Машович, 35) — Остергаге — Хольманн, Цоллер (Хофманн, 46)

Попередження: Соареш, 19, Хорн, 22

На 64 хвилині Нкунку не реалізував пенальті

Кельн — Боруссія Дортмунд — 3:2

Голи: Кайнц, 53, Тіггес, 56, Любічич, 71 — Брандт, 31, Шміц, 78 (аг)

Кельн: Швабе — Шміц (Мартель, 83), Кіліан, Губерс, Гектор — Любічич, Скірі — Майна (Шиндлер, 71), Дуда (Адамян, 61), Кайнц (Хусейнбашич, 70) — Тіггес (Діц, 61)

БД: Маєр — Меєньє, Зюле, Шлоттербек, Геррейро (Роте, 77) — Беллінгем, Озкан (Мукоко, 71) — Адємі (Азар, 61), Брандт, Мален (Джан, 77) — Модест

Попередження: Губерс, 21, Дуда, 25, Шиндлер, 80 — Адємі, 23, Геррейро, 29, Зюле, 36

Вольфсбург — Штутгарт — 3:2

Голи: Мармуш, 23, Арнольд, 38, Герхадт, 90+1 — Гірассі, 22, Мавропанос, 38 

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Лакруа (Борнаув, 85), Ван де Бек, Отавіо — Арнольд, Герхадт — Сваннер, Віммер (Нмеча, 85), Камінські (Паредес, 76) — Мармуш

Штутгарт: Мюллер — Мавропанос, Антон, Іто — Штенцель (Загаду, 77), Каразор, Ендо (Мійо, 68), Фюріх (Томас, 77), Ахамада (Еглофф, 87) — Гірассі (Пфайффер, 77), Сілас

Попередження: Віммер, 42, Баку, 53, Арнольд, 71 — Гірассі, 47, Антон, 48, Іто, 70, Каразор, 79, Мійо, 85

Айнтрахт — Уніон Берлін — 2:0

Голи: Гетце, 12, Ліндстрем, 42

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Ндічка — Кнайфф, Роде (Діна, 71), Камада, Пеллегріні (Ленц, 71) — Ліндстрем (Боре, 86), Гетце (Соу, 66) — Коло Муані

Уніон: Реннов — Єкель, Баумгартль (Скарке, 74), Лейте — Тріммель, Хедіра (Беренс, 74), Гісельманн, Торсбю (Шафер, 57), Гарберер (Сегуїн, 66) — Бекер (Міхель, 66), Сібачо

Попередження: Муані, 44, Роде, 57 — Бекер, 19, Хедіра, 65, Міхель, 74, Гісельманн, 77

Вилучення: Муанді (69, 2 ЖК)

Фрайбург — Майнц — 2:1

Голи: Грегорич, 3, К'єре, 37 — Каріколь, 52

Фрайбург: Флеккен — Сільділліа, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггенштайн (Кайтель, 90+3), Хофлер — Доан (Шаде, 69), К'єре (Йон Чон, 69), Гріфо (Вайстгаупт, 84) — Грегорич (Петерсен, 84)

Майнц: Центнер — Відмер, Белль (Фернандеш, 66), Сасі — да Коста (Фульгіні, 77), Кор, Баррейро (Лі Че Сон, 66), Каріколь, Штах (Нельсон, 86), Буркгардт (Бургзорг, 77) — Онісіво

Попередження: Хофлер, 70, Кайтель, 90+4 — Баррейро, 53, Штах, 60, Кор, 90