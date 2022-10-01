Німеччина

До вашої уваги — результати п'яти суботніх матчів чемпіонату Німеччини.

Закінчилися перші суботні матчі восьмого туру німецької Бундесліги. Зокрема суперник донецького Шахтаря по Лізі чемпіонів не залишив жодного шанса Бохуму, який не так давно, як і "редбуллівці", змінив тренера.

У свою чергу дортмундська Борусся знову програла з рахунком 2:3. Також Айнтрахт з мінімальним відривом обіграв Уніон, Вольфсбург — Штутграт, а Фрайбург — Майнц.

РБ Лейпциг — Бохум — 4:0

Голи: Вернер, 15, 53, Нкунку, 25, пен, 85

РБ: Гулачі — Сімакан (Хенрікс, 60), Орбан, Гвардіол, Хальстенберг (Раум, 73) — Собослаї (Форсбург, 73), Шлягер (Хайдара, 73), Кампль, Нкунку — Вернер (Новоа Рамос, 83), Сілва

Бохум: Ріманн — Оерманн, Ордець, Хорн (Антві-Анджей. 46) — Гамбоа, Лосілла, Горальські (Штегер, 46), Соареш (Машович, 35) — Остергаге — Хольманн, Цоллер (Хофманн, 46)

Попередження: Соареш, 19, Хорн, 22

На 64 хвилині Нкунку не реалізував пенальті

Кельн — Боруссія Дортмунд — 3:2

Голи: Кайнц, 53, Тіггес, 56, Любічич, 71 — Брандт, 31, Шміц, 78 (аг)

Кельн: Швабе — Шміц (Мартель, 83), Кіліан, Губерс, Гектор — Любічич, Скірі — Майна (Шиндлер, 71), Дуда (Адамян, 61), Кайнц (Хусейнбашич, 70) — Тіггес (Діц, 61)

БД: Маєр — Меєньє, Зюле, Шлоттербек, Геррейро (Роте, 77) — Беллінгем, Озкан (Мукоко, 71) — Адємі (Азар, 61), Брандт, Мален (Джан, 77) — Модест

Попередження: Губерс, 21, Дуда, 25, Шиндлер, 80 — Адємі, 23, Геррейро, 29, Зюле, 36

Вольфсбург — Штутгарт — 3:2

Голи: Мармуш, 23, Арнольд, 38, Герхадт, 90+1 — Гірассі, 22, Мавропанос, 38

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Лакруа (Борнаув, 85), Ван де Бек, Отавіо — Арнольд, Герхадт — Сваннер, Віммер (Нмеча, 85), Камінські (Паредес, 76) — Мармуш

Штутгарт: Мюллер — Мавропанос, Антон, Іто — Штенцель (Загаду, 77), Каразор, Ендо (Мійо, 68), Фюріх (Томас, 77), Ахамада (Еглофф, 87) — Гірассі (Пфайффер, 77), Сілас

Попередження: Віммер, 42, Баку, 53, Арнольд, 71 — Гірассі, 47, Антон, 48, Іто, 70, Каразор, 79, Мійо, 85

Айнтрахт — Уніон Берлін — 2:0

Голи: Гетце, 12, Ліндстрем, 42

Айнтрахт: Трапп — Тута, Хасебе, Ндічка — Кнайфф, Роде (Діна, 71), Камада, Пеллегріні (Ленц, 71) — Ліндстрем (Боре, 86), Гетце (Соу, 66) — Коло Муані

Уніон: Реннов — Єкель, Баумгартль (Скарке, 74), Лейте — Тріммель, Хедіра (Беренс, 74), Гісельманн, Торсбю (Шафер, 57), Гарберер (Сегуїн, 66) — Бекер (Міхель, 66), Сібачо

Попередження: Муані, 44, Роде, 57 — Бекер, 19, Хедіра, 65, Міхель, 74, Гісельманн, 77

Вилучення: Муанді (69, 2 ЖК)

Фрайбург — Майнц — 2:1

Голи: Грегорич, 3, К'єре, 37 — Каріколь, 52

Фрайбург: Флеккен — Сільділліа, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггенштайн (Кайтель, 90+3), Хофлер — Доан (Шаде, 69), К'єре (Йон Чон, 69), Гріфо (Вайстгаупт, 84) — Грегорич (Петерсен, 84)

Майнц: Центнер — Відмер, Белль (Фернандеш, 66), Сасі — да Коста (Фульгіні, 77), Кор, Баррейро (Лі Че Сон, 66), Каріколь, Штах (Нельсон, 86), Буркгардт (Бургзорг, 77) — Онісіво

Попередження: Хофлер, 70, Кайтель, 90+4 — Баррейро, 53, Штах, 60, Кор, 90