Німеччина

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини-2022/23.

У рамках восьмого туру німецької Бундесліги Кельн здобув багато в чому несподівану перемогу над дортмундською Боруссією.

Команди влаштували гольову стрілянину, переможцем з якої вийшли господарі поля.

Огляд матчу:

Кельн — Боруссія Дортмунд — 3:2

Голи: Кайнц, 53, Тіггес, 56, Любічич, 71 — Брандт, 31, Шміц, 78 (аг)

Кельн: Швабе — Шміц (Мартель, 83), Кіліан, Губерс, Гектор — Любічич, Скірі — Майна (Шиндлер, 71), Дуда (Адамян, 61), Кайнц (Хусейнбашич, 70) — Тіггес (Діц, 61)

БД: Маєр — Меєньє, Зюле, Шлоттербек, Геррейро (Роте, 77) — Беллінгем, Озкан (Мукоко, 71) — Адємі (Азар, 61), Брандт, Мален (Джан, 77) — Модест

Попередження: Губерс, 21, Дуда, 25, Шиндлер, 80 — Адємі, 23, Геррейро, 29, Зюле, 36