Футболіст має бажання продовжити кар'єру у Мюнхені.
Конрад Лаймер, Getty Images
04 жовтня 2022, 16:56
Мюнхенська Баварія минулим літом робила пропозицію Лейпцигу по півзахиснику Конраду Лаймеру. Про це розповідав сам футболіст.
Тоді керівники Лейпцига відмовились продавати свого основного футболіста, хоч і з австрійцем контракт був угоджений.
Зараз Баварія зберігає оптимізм щодо підписання Конрада Лаймера як вільного агента у червні 2023 року.
Лаймер мріє грати за мюнхенський гранд, а головний тренер Юліан Нагельсманн наполягає на його підписанні з літа 2021 року.
У сезоні-2022/23 Лаймер провів шість матчів за Лейпциг в усіх змаганнях, але голів не забивав. Останні три гри він пропустив через травму.