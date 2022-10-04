Німеччина

Футболіст має бажання продовжити кар'єру у Мюнхені.

Мюнхенська Баварія минулим літом робила пропозицію Лейпцигу по півзахиснику Конраду Лаймеру. Про це розповідав сам футболіст.

Тоді керівники Лейпцига відмовились продавати свого основного футболіста, хоч і з австрійцем контракт був угоджений.

Зараз Баварія зберігає оптимізм щодо підписання Конрада Лаймера як вільного агента у червні 2023 року.

Лаймер мріє грати за мюнхенський гранд, а головний тренер Юліан Нагельсманн наполягає на його підписанні з літа 2021 року.

У сезоні-2022/23 Лаймер провів шість матчів за Лейпциг в усіх змаганнях, але голів не забивав. Останні три гри він пропустив через травму.