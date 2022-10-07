Німеччина

Перші слова легендарного іспанця на чолі Баєра.

Новий тренер Баєра Хабі Алонсо поділився першими думками на чолі наставника леверкузенців.

"Я з нетерпінням чекаю матчу з гельзенкірхенськім Шальке. Неймовірно мотивований. Дуже важливо для команди, для клубу та для вболівальників залишатися у доброму настрої. Це новий старт для команди.

Я чекав слушного моменту, і тепер я відчуваю, що це правильний момент, щоб зробити новий крок у кар'єрі. Мої амбіції та мотивація допомогти клубу великі. Одного разу я навчався, щоб стати тренером. Тепер я наважився на цей крок, тому що він здавався правильним. Я відчуваю, що готовий до нього, я повинен поговорити з людьми з клубу і дав зрозуміти, що я дуже мотивований.

Час — це розкіш у футболі. У нас є багато роботи, я повинен познайомитися з гравцями, налагодити зв’язок і дізнатися, який у них настрій.

Ми хочемо грати в сучасний футбол, інтенсивно з м'ячем і без нього. І нам потрібен чудовий менталітет переможців.

Звичайно, я продовжував стежити за лігою. Команди мають різні підходи, це захоплююче. Є чудові тренери, серед яких багато молодих людей. Це чудово для ліги, яка стає все кращою".

Нагадаємо, що цієї суботи Баєр зустрінеться із Шальке у чемпіонаті.