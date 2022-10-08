Німеччина

Football.ua представляємо до вашої уваги анонс матчу Бундесліги.

Дортмундська Боруссія та мюнхенська Баварія цими вихідними знову з’ясовуватимуть сильнішого поміж собою в черговому епізоді культового Der Klassiker, яке цього разу відбудеться на полі "джмелів" у рамках дев’ятого туру німецької Бундесліги.

Боруссія Д — Баварія

Субота, 8 жовтня, 19.30. Зігналь-Ідуна-Парк, Дортмунд. Головний арбітр зустрічі — Деніз Айтекін (Оберасбах, Німеччина).

Цього разу принципове протистояння з глибокою історією буде мати доволі незвичний контекст, бо жодний із його учасників наразі не перебуває на чолі турнірної таблиці національної першості. Настрій протистоянням у німецькій Бундеслізі зараз визначають сенсаційні лідери в особі берлінського Уніону та Фрайбургу, і при цьому столичний колектив дозволяє собі ще й програвати, до минулих вихідних перебуваючи в абсолютній позиції фаворита.

Ту саму Баварію вболівальник, якого застигне зненацька такий формат чемпіонських перегонів, зможе знайти тільки на третій сходинці, нехай і всього на відстані двох очок від групи лідерів. Боруссія з Дортмунда також розташовується неподалік, маючи таку саму кількість здобутих балів — 15, проте бременський Вердер напередодні зумів продертись поміж цієї солодкої парочки.

Такі невтішні вихідні позиції для обох команд зумовили результати нещодавніх виступів. Нікого, окрім власне футболістів Юліана Нагельсманна, не потрібно звинувачувати в тому, що наразі команда перебуває не на вільному шляху до одинадцятого поспіль чемпіонського титулу. Якщо Баварія водночас дозволяє собі розносити суперників рівня міланського Інтера чи каталонської Барселони у групі Ліги чемпіонів УЄФА, а потім повертається додому з нічиїми проти Боруссії з Менхенгладбаху, Уніону (двічі по 1:1), Штутгарта (2:2), чи взагалі поразкою від Аугсбурга (0:1), то й не гріх потім недорахуватись декількох важливих балів.

Проблеми дортмундського колективу дещо схожі, однак футболісти Едіна Терзича при цьому не мають за плечима лідерства в групі з Манчестер Сіті, Копенгагеном та Севільєю. Однак, судячи з відсутності спротиву збоку "нервіонців" у матчі першого кола посеред поточного тижня (4:1), вийти до плей-оф головного клубного турніру для "джемів" не має бути аж надто складним завдання.

Інша справа — чемпіонат. Тут "жовто-чорні" завжди можуть знайти випадкові поразки від Вердера, Кельна (двічі по 2:3), чи взагалі згоріти РБ Лейпцигу (0:3), який тільки-но встиг змінити головного тренера після протистояння із донецьким Шахтарем. Нестача стабільності — свого часу це зумовило відходи Люсьєна Фавра та Марко Розе з керівних посад у клубі, але цього сезону команда взагалі розпочинала з новини про онкологічне захворювання в форварда, на якого робили ключову ставку після відходу Ерлінга Голанда до Манчестер Сіті, тож Боруссії де в чому можна й пробачити.

Ще півроку тому ці дві команди зустрічались у рамках одного з останніх турів минулого розіграшу німецької Бундесліги. Баварія перемогла на власному полі з рахунком 3:1, голи забивали Серж Гнабрі, Роберт Левандовські та Джамал Мусіала в складі господарів, а в гостей відзначився Емре Джан, після чого "Рекордмайстер" достроково став чемпіоном та решту матчів до кінця сезону клеїв дурня.

У цій зустрічі букмекери віддають перевагу Баварії. Так, на мюнхенців можна поставити з коефіцієнтом 1,69. Тріумф Боруссії Д ж оцінюється в 4,40. Нічийний результат має показник 4,60.

Травмовані: Алле, Байно-Гіттенс, Дауд, Морей, Ройс — Ернандес, Мюллер, Сарр.

Статистика:

Поточна форма:

Цікаві факти:

— команда Терзіча використовує надто мало своїх шансів забити: результативність Боруссії становить -5,1 до відповідного середнього показника на цей момент за минулі сезони (для Баварії — +3,1), та є найслабшою у всій Бундеслізі за реалізацію — 11 голів із xG 16,1. Минулий сезон Боруссія мала найвищі показники за цим співвідношенням;

— Баварія забила п’ять разів зі стандартів у цьому сезоні, Боруссія — жодного, хоча у минулому сезоні робила це 22 рази;

— із Матсом Гуммельсом на полі Боруссія пропустила лише один гол за 512 хвилин цього сезону Бундесліги, без нього — дев’ять за 208 хвилин.

— Баварія виграла десять з останніх одинадцяти ігор Бундесліги проти Боруссії Дортмунд, а нещодавно вперше в цій парі було встановлено сім перемог однієї зі сторін поспіль.

Тренери кажуть

Едін Терзич, головний тренер Боруссії Д:

"Наша задача — показати гарний футбол від самого початку матчу та зробити акцент на те, що ми хочемо залишити поле переможцями. Ми закликаємо глядачів забити трибуни вщент та допомогти нам здобути цю перемогу. Ми знаємо, чого вони очікують від нас, і хочемо відповідати цим очікуванням".

Юліан Нагельсманн, головний тренер Баварії:

"Перемога виходить на перший план для нас. Дортмунд завжди захищається глибоко, із хорошою компактністю, вичікуючи на контратаки. Це для них звичний футбол, коли вони постійно контратакують. Важливо, щоб ми виграли, тому ми плануємо використати всі наші можливості".