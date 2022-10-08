Німеччина

Баварія стикнулась із кадровими втратами перед відповідальним матчем.

У рамках дев’ятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія проведе принциповий гостьовий поєдинок проти дортмундської Боруссії на полі Згналь-Ідуна-Парк.

Боруссія Д — Баварія. Напередодні

Головний тренер "Рекордмайстера" Юліан Нагельсманн у прийдешній грі ризикував залишитись одразу без двох провідних виконавців своєї команди — півзахисника Йосуа Кімміха та нападника Томаса Мюллера, і в підсумку побоювання щодо стану другого з вищеперерахованих справдились.

33-річний німецький форвард, який за 12 цього сезону забезпечив команді шість голів (2 результативні постріли + 4 гольові передачі), продовжуватиме перебувати на лікарняному через позитивний тест на COVID-19.

У той же час, Кімміх, у якого також було виявлено захворювання цим вірусом кількома днями раніше, працював разом із командою на останньому тренуванні, проте навіть головний тренер мюнхенців, за повідомленням місцевої преси, наразі не може дати гарантії його появи на полі в Дортмунді.

Матч Боруссія Д — Баварія відбудеться 8 жовтня, о 19:30.