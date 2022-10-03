Німеччина

Два основних гравці були ізольовані від команди.

Півзахисник Баварії Йосуа Кімміх та нападник Томас Мюллер здали позитивні тести на коронавірус. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидва футболісти не мають симптомів хвороби, але були ізольовані від інших членів команди після позитивних тестів.

При цьому зазначимо, що Кімміх та Мюллер брали участь у минулому матчі Баварії проти Баєра (4:0), який пройшов 1 жовтня.

Наступний матч Баварія проведе завтра, 4 жовтня, проти чеської Вікторії у груповому етапі Ліги чемпіонів.