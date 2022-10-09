Німеччина

Берлінський клуб не зміг переграти суперника.

У рамках дев'ятого раунду німецької Бундесліги берлінська Герта вдома поділила очки з Фрайбургом.

У першому таймі команді обмінялись забитими голами. На 22 хвилині гості вийшли вперед зусиллями К'єре, але Лукібакіо на 34 зрівняв рахунок з пенальті.

61 хвилина другого тайму запам'ятається фанатам Герти. Ріхтер зігрався з Сердаром, який завершив атаку ударом у лівий нижній кут воріт. А ось в фанатів Фрайбурга буде у пам'яті 78 хвилина. Шеде зрівняв рахунок.

Герта — Фрайбург 2:2

Голи: Лукебакіо, 34, Сердар, 61 - К'єре, 22, Шеде, 78

Герта: Крістенсен — Кенні, Рогель, Кемпф, Платтенхарт — Тусар, Шуньїч, Сердар (Боатенг, 84) — Лукебакіо, Еджуке (Ріхтер, 58), Йоветіч (Зельке, 78).

Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Лінгарт, Гінтер, Сіділлія — Гофлер, Еггештайн (Кайтель, 76), Гріфо (Шаде, 70), Доан (Гелер, 86), К'єре (Хеон, 76) — Грегоріч (Петерсоен, 70).

Попередження: Рогель, Кенні, Доан.