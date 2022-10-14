Тренер веде переговори зі Штутгартом.
Йоахім Льов, фото getty images
14 жовтня 2022, 21:59
Йоахім Льов після тривалого періоду роботи у збірній Німеччини знаходився у пошуку нової роботи.
Як повідомляє портал t-online.de, німецький тренер розпочав переговори з представником чемпіонату Німеччини Штутгартом.
Відзначимо, що Лев залишив збірну Німеччини в 2021 році і досі знаходиться без роботи. Довгий час турецькі ЗМІ пов'язували спеціаліста із роботою у Фенербахче, але зрештою Лев відмовився від цього варіанту.
Нагадаємо, що раніше колишній головний тренер збірної Німеччини відмовив Парі Сен-Жермен.