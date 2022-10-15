Німеччина

Наставник гельзенкірхенців ризикує втратити посаду.

Керівництво Шальке та деякі гравці клубу незадоволені результатами команди за головного тренера Франка Крамера.

Повідомляється, що коуч сподівався вирішити проблему у роздягальні безболісно, проте його захисна тактика, особливо на контрасті з веселим Вердером, який також підвищився у класі разом із Шальке, дратує Сімона Теродде, Денні Латцу та деяких інших лідерів колективу.

Не додала оптимізму й розгромна домашня поразка від Гоффенгайму (0:3).

Отже, верхівка клубу дала коучу останній шанс у майбутніх іграх проти Гоффенгайма, тепер на Кубок Німеччини, та Гертою, котра є одним з головних конкурентів гельзенкірхенців за виживання.

Отже, чекаємо.