Наставник гельзенкірхенців ризикує втратити посаду.
Франк Крамер
15 жовтня 2022, 17:52
Керівництво Шальке та деякі гравці клубу незадоволені результатами команди за головного тренера Франка Крамера.
Повідомляється, що коуч сподівався вирішити проблему у роздягальні безболісно, проте його захисна тактика, особливо на контрасті з веселим Вердером, який також підвищився у класі разом із Шальке, дратує Сімона Теродде, Денні Латцу та деяких інших лідерів колективу.
Не додала оптимізму й розгромна домашня поразка від Гоффенгайму (0:3).
Отже, верхівка клубу дала коучу останній шанс у майбутніх іграх проти Гоффенгайма, тепер на Кубок Німеччини, та Гертою, котра є одним з головних конкурентів гельзенкірхенців за виживання.
Отже, чекаємо.