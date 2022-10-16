Німеччина

Наставник суперника Шахтаря поділився думками після поєдинку проти берлінців.

Головний тренер Лейпцига Марко Розе прокоментував домашню перемогу над Гертою (3:2).

"Це була чудова гра. Герта зіграла дуже добре, і Сандро (Шварц) може пишатися своєю командою. Проте я також пишаюся своєю. Ми побороли невдачі та билися до самого кінця.

Ми були впевнені у власній перемозі навіть незважаючи на те, що Герта виглядала дуже небезпечно в останні хвилини. Проте з огляду на попередні ігри ця перемога була дуже важливою для нас та має додати команді додаткової енергії".

Лейпциг дещо підправив своє турнірне становище у Бундеслізі та Лізі чемпіонів.