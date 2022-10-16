Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках десятого туру чемпіонату Німеччини Боруссія Дортмунд вирушила на виїзд до Уніона Берліна.

Гості зазнали поразки, пропустивши два м'ячі від Хаберера на восьмій та двадцять першій хвилині гри.

Уніон Берлін — Боруссія Дортмунд 2:0

Голи: Хаберер, 8, 21.

Уніон Берлін: Реннов — Баумгартль, Кнохе, Лейте — Триммель, Шефер (Пантович, 87), Хедіра, Хаберер (Торсбю, 62), Рюерсон — Бекер (Левелінг, 87), Пефок (Беренс, 67).

Боруссія Дортмунд: Кобель – Зюле (Азар, 70), Хуммельс, Шлоттербек – Мене (Мален, 46), Беллінгем, Джан (Рейна, 82), Озджан (Ройс, 46), Геррейру – Адейемі (Брандт, 46), Мукоко.

Попередження: Баумгартль – Озджан, Шлоттербек.