Відбулися перші поєдинки 1/16 фіналу.
Рб Лейпциг
19 жовтня 2022, 09:50
У Німеччині відбулися перші поєдинки 1/16 фіналу національного кубку. Фаворити пар вийшли до наступної стадії, проте не обійшлося без несподіванки.
Любек — Майнц — 0:3
Голи: Хак (16), Інгвартсен (43), Баркок (88)
Мангейм — Нюрнберг — 0:1
Гол: Гольке (62, аг)
Лейпциг — Гамбург — 4:0
Голи: Поульсен (33, 36), Сімакан (69), Хенрікс (81)
Діючий володар національного кубку не помітив минулого півфіналіста.
Штутгартер Кіккерс — Айнтрахт Франкфурт — 0:2
Голи: Коло Муані (11), Смолчіч (17)
Айнтрахт гарно розібрався зі Штутгартером.
Брауншвейг — Вольфсбург — 1:2
Голи: Мультауп (40) — Сванберг (8), Камінські (65)
Гоффенгайм — Шальке — 5:1
Голи: Даббур (5, 43), Анхеліньйо (16), Кабак (51), Кадержабек (63) — Дрекслер (69)
Дармштадт — Боруссія — 2:1
Голи: Тіц (23), Зайдель (79) — Нец (48)
Головна сенсація нинішньої стадії прямо зараз. Не складаються справи в Гладбаха з кубком, що сказати.
Ельферсберг — Бохум — 0:1
Гол: Лосілла (85)
Казка Ельферсберга, що вибив Баєр на попередній стадії, закінчилася у Кубку Німеччини дуже швидко.