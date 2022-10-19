Німеччина

Відбулися перші поєдинки 1/16 фіналу.

У Німеччині відбулися перші поєдинки 1/16 фіналу національного кубку. Фаворити пар вийшли до наступної стадії, проте не обійшлося без несподіванки.

Любек — Майнц — 0:3

Голи: Хак (16), Інгвартсен (43), Баркок (88)

Мангейм — Нюрнберг — 0:1

Гол: Гольке (62, аг)

Лейпциг — Гамбург — 4:0

Голи: Поульсен (33, 36), Сімакан (69), Хенрікс (81)

Діючий володар національного кубку не помітив минулого півфіналіста.

Штутгартер Кіккерс — Айнтрахт Франкфурт — 0:2

Голи: Коло Муані (11), Смолчіч (17)

Айнтрахт гарно розібрався зі Штутгартером.

Брауншвейг — Вольфсбург — 1:2

Голи: Мультауп (40) — Сванберг (8), Камінські (65)

Гоффенгайм — Шальке — 5:1

Голи: Даббур (5, 43), Анхеліньйо (16), Кабак (51), Кадержабек (63) — Дрекслер (69)

Дармштадт — Боруссія — 2:1

Голи: Тіц (23), Зайдель (79) — Нец (48)

Головна сенсація нинішньої стадії прямо зараз. Не складаються справи в Гладбаха з кубком, що сказати.

Ельферсберг — Бохум — 0:1

Гол: Лосілла (85)

Казка Ельферсберга, що вибив Баєр на попередній стадії, закінчилася у Кубку Німеччини дуже швидко.