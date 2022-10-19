Німеччина

Гельзенкірхенці прийняли рішення розійтись із наставником.

Шальке прийняв рішення звільнити головного тренера Франка Крамера після розгромної поразки у Кубку Німеччини.

Нагадаємо, що гельзенкірхенці поступилися Гоффенгайму (1:5) та вилетіли з турніру.

Зазначимо, що керівництво клубу давало коучу обидва поєдинки проти зінсхаймців та Герти для виправлення свого становища, проте чекати на важливу гру проти берлінців не було сенсу з нинішньою ситуацією у роздягальні та на футбольному полі.

Наразі керувати командою будуть помічники Крамера.

Варто відзначати, що минулого сезону Франк тренував Армінію.