Німеччина

Ветеран Баварії виграв рекордний матч в Кубку Німеччини.

В 1/16 фіналу Кубка Німеччини Баварія обіграла Аугсбург з рахунком 5:2. Для нападника "роттен" Томаса Мюллера ця перемога стала рекордною.

Німецький форвард виграв 52-й матч в рамках Кубка Німеччини, встановивши історичний рекорд. Томас зрівнявся з колишнім хавбеком Вердера Мірко Вотавою за кількістю перемог у турнірі. Тепер вони ділять перше місце за цим показником. Тобто наступна перемога стане для Мюллера абсолютним рекордом.

Нагадаємо, Мюллер ставав володарем Кубка Німеччини 6 разів.

Наступний матч для Баварії відбудеться в рамках Бундесліги. 22 жовтня підопічні Нагельсмана зіграють з Гоффенгаймом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.