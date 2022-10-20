Ветеран Баварії виграв рекордний матч в Кубку Німеччини.
ТОМАС МЮЛЛЕР, GETTY IMAGES
20 жовтня 2022, 15:57
В 1/16 фіналу Кубка Німеччини Баварія обіграла Аугсбург з рахунком 5:2. Для нападника "роттен" Томаса Мюллера ця перемога стала рекордною.
Німецький форвард виграв 52-й матч в рамках Кубка Німеччини, встановивши історичний рекорд. Томас зрівнявся з колишнім хавбеком Вердера Мірко Вотавою за кількістю перемог у турнірі. Тепер вони ділять перше місце за цим показником. Тобто наступна перемога стане для Мюллера абсолютним рекордом.
Нагадаємо, Мюллер ставав володарем Кубка Німеччини 6 разів.
Наступний матч для Баварії відбудеться в рамках Бундесліги. 22 жовтня підопічні Нагельсмана зіграють з Гоффенгаймом. Football.ua проведе онлайн-трансляцію матчу.