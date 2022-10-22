Німеччина

Форвард уже чимало років грає в німецький першості.

Кар’єра французького нападник Антоні Модеста дуже тісно пов’язана з виступами в німецький Бундеслізі, де він провів 135 матчів, забивши 64 голів та віддавши 10 гольових передач у складі Кельна, перериваючись при цьому на виступи в китайській Суперлізі та Сент-Етьєні.

Ще раніше до цього Антоні грав у складі Гоффенгайма, за який відзначився 19 разів та додатково віддав шість гольових передач.

Зрештою, 34-річний футболіст був у екстреному порядку запрошений до складу дортмундської Боруссії на початку поточного сезону, коли "джмелів" зненацька захопила новина щодо онкологічної хвороби нападника Себастьяна Алле.

Модест зрештою награв 13 ігор, забивши про цьому два голи та ще одного разу віддавши гольовий пас.

Як повідомляє місцева преса, таким чином футболіст досяг позначки в 85 голів у німецький першості, що лише на один м’яч відстає від рекорду Франка Рібері в 86 результативних пострілів серед гравців із французьким паспортом за всю історію цієї ліги.

Таким чином, у домашньому матчі проти Штутгарта, якому Модест уже забивав сім разів у 10 матчах, гравець Боруссії Д може наздогнати, або навіть перегнати, свого співвітчизника.

Матч Айнтрахт — Боруссія Д відбудеться 22 жовтня, о 16:30.

Нагадаємо, що культовий французький нападник напередодні оголосив про завершення професійної кар’єри.