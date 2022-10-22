На щастя, сам тренер каже, що лікування проходить добре.
Крістоф Даум у листопаді 2014 року, Getty Images
22 жовтня 2022, 13:52
Бельгійський Брюгге у своєму Твіттері повідомив про жахливу хворобу свого колишнього тренера Крістофа Даума — рак легенів. Як пише клуб, за словами 68-річного тренера, його лікування проходить успішно.
Зазначимо, що крім Брюгге Даум протягом кар'єри двічі очолював Бешикташ і Фенербахче, Бурсаспор, віденську Аустрію і ряд німецьких команд — Кельн, Штутгарт, Баєр і Айнтрахт .
Останнім на даний момент місцем роботи Даума була збірна Румунії — її німець тренував у 2016-17 роках.
Футбольний клуб Брюгге побажав тренеру найшвидшого одуження і красивою футбольною цитатою зазначив, що він ніколи не був один.