Німеччина

На щастя, сам тренер каже, що лікування проходить добре.

Крістоф Даум у листопаді 2014 року, Getty Images

Крістоф Даум у листопаді 2014 року, Getty Images

Бельгійський Брюгге у своєму Твіттері повідомив про жахливу хворобу свого колишнього тренера Крістофа Даума — рак легенів. Як пише клуб, за словами 68-річного тренера, його лікування проходить успішно.

Зазначимо, що крім Брюгге Даум протягом кар'єри двічі очолював Бешикташ і Фенербахче, Бурсаспор, віденську Аустрію і ряд німецьких команд — Кельн, Штутгарт, Баєр і Айнтрахт .

Останнім на даний момент місцем роботи Даума була збірна Румунії — її німець тренував у 2016-17 роках.

Футбольний клуб Брюгге побажав тренеру найшвидшого одуження і красивою футбольною цитатою зазначив, що він ніколи не був один.