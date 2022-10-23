Німеччина

Новачок чемпіонату Німеччини здивував усіх.

У матчі одинадцятого туру німецької Бундесліги берлінський Уніон зазнав другої поразки у сезоні, при цьому зберігши за собою першу сходинку. Щоправда, відтепер мюнхенській Баварії до столичного колективу залишається всього один заліковий бал, Фрайбургу — 2, а Айнтрахту — 3.

Відзначимо, що Мілош Пантович спочатку не реалізував одинадцятиметровий, але потім виправився за допомогою голу з гри. Проте, це було вже трохи запізно для порятунку гри.

Що ж до новачка Бундесліги, то він переміг у чемпіонаті вдруге і зумів випередити Шальке.

Бохум — Уніон Берлін — 2:1

Голи: Хофманн, 43, Хольтманн, 71 — Пантович, 90+3

Бохум: Ріманн — Гамбоа (Оерманн, 87), Машович, Ордець, Соареш — Лосілла, Штегер — Антві-Аджей (Остераге, 79), Форстер (Стафілідіс, 79), Осей-Туту (Хольтманн, 65) — Хофманн (Ганвула, 65)

Уніон: Реннов — Єккель, Кнохе, Лейте — Трімель (Скарке, 71), Шафер, Р. Хедіра, Габерер (Пантович, 20), Гісельманн (Рієрсон, 63) — Бекер (Левелінг, 63), Сібачо (Беренс, 63)

Попередження: Ордець — Єкель, Рієрсон, Скарке

На 78 хвилині Пантович (Уніон) не реалізував пенальті.