Німеччина

Завершилися перші матчу суботньої програми чемпіонату Німеччини.

У рамках 11 туру німецької Бундесліги завершилися перші матчі суботнього дня.

Найцікавішим матчем часового слоту виявилося протистояння між Аугсбургом та Лейпцигом, в якому суперник донецького Шахтаря фантастичним чином зумів відігратися з 0:3 після вилучення у суперника.

У свою чергу дортмундська Боруссія познущалася над Штутгартом, Баварія не відчула спротив Гоффенгайма, Баєр і Вольфсбург розписали ще одну результативну нічию, а Фрайбург впевнено переграв Вердер.

Аугсбург — РБ Лейпциг — 3:3

Голи: Бершіа, 34 (пен), Демірович, 51, Варгас, 64 — Андре Сілва, 73, Нкунку, 89, Новоа Рамос, 90

Аугсбург: Коубек — Педерсен (Каліджурі, 78), Бауер, Гауелеу, Ягу — Варгас, Груесо, Реджбечай, Демірович — Нідерлехнер (Маєр, 87), Беріша (Фрамбергер, 74)

РБ Лейпциг: Блазвіх — Хенрікс (Новоа Рамос, 73), Орбан, Гвардіол, Раум — Собослаї, Кампль (Хайдара, 59), Шлягер, Форсберг (Ольмо, 80) — Андре Сілва, Поульсен (Нкунку, 59)

Попередження: Беріша, 22, Демірович, 37, Груесо, 60, Ягу, 65, Реджбечай, 90+3 — Андре Сілва, 21

Вилучення: Ягу, 66 (друге попередження)

Баєр — Вольфсбург — 2:2

Голи: Діабі, 17, Фрімпонг, 76 — Андріх, 28 (автогол), Арнольд, 53 (пенальті)

Баєр: Градецкі — Коссуну (Фосу-Менса, 70), Та, Тапсоба — Фрімпонг, Демірбай (Амірі, 60), Андріх, Баккер (Сінкгравен, 70) — Діабі, Адлі (Паулінью, 82), Гложек (Гадсон-Одої, 60)

Вольфсбург: Кастельс — Баку, Борнаув (Лакруа, 90), ван де Вен, Отавіо — К. Паредес (Сванберг, 73), Нмеча, Арнольд, Герхадт (Гілавогі, 73), Камінські (Руссійон, 76) — Мармуш (Вінд, 72)

Попередження: Та, 49, Андріх, 80, Фосу-Менса, 90+1 — Нмеча, 60

На 10-й хвилині Діабі (Баєр) не реалізував пенальті (повз ворота).

Боруссія Д — Штутгарт — 5:0

Голи: Беллінгем, 2, 53, Зюле, 13, Рейна, 44, Мукоко, 73

Боруссія Д: Кобель — Зюле, Хуммельс (Пасслак, 66), Шлоттербек (Джан, 56), Геррейро (Вольф, 80) — Озкан, Беллінгем — Адеємі (Т. Азар, 66), Брандт, Рейна (Модест, 66) — Мукоко

Штутгарт: Ф. Мюллер — Мавропанос, Антон, Загаду — Сілас (Фюріх, 57), Ахамада (Каразор, 73), Ендо, Мійо (Нартей, 57), Соса — Гірассі (Пфайффер, 73), Томас (Переа, 62)

Попередження: Озкан, 45+1.

Гоффенгайм — Баварія — 0:2

Голи: Мусіала, 18, Чупо-Мотінг, 38

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Кабак, Нсокі — Сков (Кадержабек, 62), Премель (Штіллер, 85), Гайгер (Руді, 85), Баумгартнер (Крамарич, 61), Анхеліньо — Рюттер, Даббур (Бішоф, 77)

Баварія: Ульрайх — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс — Кімміх, Горецка (Забітцер, 70) — Коман (Мане, 61), Мусіала (Гравенберх, 76), Гнабрі (Мазраві, 77) — Чупо-Мотінг (Тель, 70)

Попередження: Баумгартнер, 33, Премель, 68, Кабак, 80 — Упамекано, 51, Кімміх, 61.

Фрайбург — Вердер — 2:0

Голи: Кюблер, 56, Гріфо, 80 (пенальті)

Фрайбург: Флеккен — Сіділліа, Гінтер, Лінгарт (Шлоттербек, 88) — Кюблер, Кайтель (Доан, 46), Хофлер (Еггештайн, 90+1), Гюнтер — К'єре (Петерсен, 90+1), Грегорич, Гріфо (Гелер, 88)

Вердер: Павленка — Піпер, Фрідль, Б'юкенен (Чародіа, 88) — Вайзер (Агу, 66), Шмід (Берк, 76), Стаге (Дінкчі, 76), Груєв, Юнг — Фуллькруг, Дукш

Попередження: Хофлер, 42, Еггештайн, 90+2 — Фуллькруг, 60, Агу, 79

Вилучення: Фрідль, 14 (пряма червона).

Зазначимо, що о 19:30 Боруссія М на власному полі прийматиме франкфуртський Айнтрахт.