Україна

Слова наставника харків'ян після матчу з львівською командою.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк прокоментував нічию з Рухом (1:1).



"Складна гра. Напевно, як і будь-яка гра у Львові проти львівських команд. Ви знаєте, напередодні у нас стались зміни в команді, але це питання не до мене. Я не в курсі ситуації і можу коментувати лише саму гру. Важка гра, але хлопці молодці. Останні дні всі були у стресовій ситуації, але знайшли в собі сили та зіграли один за одного. Не поступились Руху у боротьбі і за це отримали винагороду наприкінці гри, забивши гол. Хоча на мою суб'єктивну думку, напевно, нічиєю більше повинен бути задоволений Рух.

Як розподіляємо обов'язки з Едмаром? У нас повністю рівноцінні обов'язки, у нас нема головного тренера. У нас дві людини, яким довірили, точніше не лише нас двоє, є ще тренер по воротарях та тренер по фізичній підготовці. Нам довірили, не знаю на який час, керувати командою і ми робимо все від себе можливе, щоб хлопці отримували насолоду від тренувань, хоча ще пройшло мало часу.

Взагалі така ситуація, ще до кінця не можемо усвідомити, лише два дні працюємо з командою, для нас це нове і для команди. За ці два дні ми їм ще не могли нічого дати, це все заслуга команди, вони грали один за одного, вони грати вміють. Вони не робили нічого нового, просто робили те, що і раніше", — цитує Голодюка офіційний сайт Металіста 1925.

Нагадаємо, вчора Металіст 1925 прийняв рішення завершити співпрацю з Валерієм Кривенцовим.