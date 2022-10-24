Німеччина

Захисник Баєра зацікавив елітні клуби.

Джеремі Фрімпонг наступного літа може змінити клуб, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, інтерес до нідерландського захисника виявляють низка європейських клубів, серед яких — Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" вже активно стежать за футболістом та відправили своїх скаутів.

Діюча угода Фрімпонга спливає влітку 2025 року.

У поточному сезоні Джеремі провів на полі 15 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 2 асисти.