Німеччина

Футболісту дозволили підтримувати форму в колишньому клубі.

Нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле розпочав своє відновлення після хвороби.

Як повідомляє видання ESPN, івуарійський форвард готується до повернення на поле на базі амстердамського Аякса — свого колишнього клубу.

"Себастьян Алле приїхав до нас і запитав в керівництва, чи можна в нас тренуватися, бо тут, в Амстердамі, він проходить реабілітацію.

Звісно, дуже ​​добре, що він потренується та побуде з нами деякий час. Він зміг попрацювати над відновленням на одному з наших полів", — розповів головний тренер Алфред Схройдер.

Нагадаємо, що в Алле, після того, як він перейшов у Боруссію, виявили злоякісну пухлину яєчка та прооперували.