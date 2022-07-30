Погані новини прийшли з табору дортмундців.
Себастьян Алле, фото Боруссія Д
30 липня 2022, 15:47
Нападник Борусії Д Себастьян Алле залишив розташування команди на зборах після виявлення пухлини яєчка, щоб пройти додаткові медичні обстеження.
Як повідомляє офіційний сайт "джмелів", лікарі виявили у футболіста злоякісний характер захворювання.
Стверджується, що Себастьян Алле отримає найкраще лікування, яке лише можливе. Шанси на одужання оцінюються як високі.
Нагадаємо, що раніше Алле, у якого виявили пухлину в яєчках, опублікував фото після операції.