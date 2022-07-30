Німеччина

Погані новини прийшли з табору дортмундців.

Нападник Борусії Д Себастьян Алле залишив розташування команди на зборах після виявлення пухлини яєчка, щоб пройти додаткові медичні обстеження.

Як повідомляє офіційний сайт "джмелів", лікарі виявили у футболіста злоякісний характер захворювання.

Стверджується, що Себастьян Алле отримає найкраще лікування, яке лише можливе. Шанси на одужання оцінюються як високі.

Нагадаємо, що раніше Алле, у якого виявили пухлину в яєчках, опублікував фото після операції.