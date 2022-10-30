Німеччина

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру англійської Прем'єр-ліги 29 жовтня 2022, 19:30.

У матчі 12 туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія в гостях здобула перемогу над Айнтрахтом (2:1).

Перемогу "джмелям" принесли забиті м'ячі у виконанні Брандта та Беллінгема. У складі господарів відзначився Камада.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Айнтрахт — Боруссія Д у 12 турі німецької Бундесліги:

Айнтрах Ф — Боруссія Д 1:2

Голи: Камада, 26 — Брандт, 21, Беллінгем, 52.

Айнтрахт: Трапп — Тута, Якич, Ндіка, Дінга, Пеллегріні — Камада (Борре, 84), Роде (Соу, 72), Ліндстрем (Аларіо, 77), Гетце — Коло Муані.

Боруссія Д: Кобель — Азар, Шлоттербек, Хуммельс, Зюле — Озкан, Беллінгем, Мален (Рейна, 61), Брандт (Джан, 61), Адеємі (Вольф, 69) — Мукоко (Модест, 61).

Попередження: Пеллегріні, Ліндстрем, Озкан, Джан, Хуммельс, Роде.