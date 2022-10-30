Команда Крістіана Штрайха здолала суперника дуже впевнено.
Вінченцо Гріфо. Getty Images
30 жовтня 2022, 20:26
У рамках 12 раунда німецької Бундесліги Фрайбург у гостях переграв Шальке із рахунком 0:2.
Під кінець першого тайму італійський вінгер Вінченцо Гріфо точним пострілом вивів Фрайбург уперед. На 61 хвилині Гріфо забив свій другий гол у матчі.
Завдяки цій перемозі Фрайбург піднявся на третю сходинку чемпіонату Німеччини. Шальке залишається останніми.
Шальке — Фрайбург 0:2
Голи: Гріфо, 45+1, 61
Шальке: Шволов — Бруннер, Йосіда, Матріціані, Аувеян (Чалханоглу, 34) — Краусс (Латца, 81), Крал, Караман (Мор, 57), Молле, Бюльтер — Польтер (Терроде, 57).
Фрайбург: Флеккен — Гюнтер, Лінгарт, Гінтер, Кюблер (Сілділла, 85) — Гофлер, Еггештайн, Гріфо (Вайсгаупт, 76), Чон (К'єре, 69), Доан (Шаде, 76) — Грегорич (Хеллер, 69).
Попередження: Польтер, Гінтер, Краусс, Гюнтер, Йосіда.