Німеччина

Завершився поєдинок Бундесліги.

Боруссія М в рамках поєдинку тринадцятого туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі Штутгарт та здобула перемогу.

Господарі поля доволі швидко отримали перевагу у два забитих м'ячі — вже до середини першого тайму. Штутгарт зумів відквітати один м'яч, проте на більше не спромігся. А ось Боруссія М забила ще.

Боруссія М — Штутгарт 3:1

Голи: Хофманн, 4, Тюрам, 25, Херрманн, 90+4 — Томаш, 35

Боруссія М: Зіппель – Скаллі, Янчке (Штіндль, 80), Фрідріх, Бенсебайні – Херрманн, Крамер, Хофманн, Вайгль, Коне – Плеа (Нетц, 87), Тюрам.

Штутгарт: Мюллер – Штенцель (Вагноман, 68), Антон, Мавропанос, Соса – Фюріх (Переа, 84), Ендо, Ахамада (Еглофф, 88), Тіагу Томаш – Гірассі, Пфайффер (Мвумпа, 68).