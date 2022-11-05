Німеччина

Форвард вражає результативністю у цьому сезоні.

У рамках 13 туру німецької Бундесліги бременський Вердер вдома протистояв Шальке.

Рахунок господарі відкрили на 30 хвилині завдяки найкращому бомбардиру команди Фуллькругу. Ніколас забив вже свій 10 гол у чемпіонаті та вийшов на другу сходинку у таблиці бомбардирів. До цього, до слова, забив Шальке, але гол відмінили.

У другому таймі, на 76 хвилині, рахунок став 2:0. Вайзер зіграв на Дукша, який переграв Шволова. Шальке скоротив відставання у рахунку на 89 завдяки Дреслеру, але на більше їх не вистачило.

"Бременські музиканти" піднялись на сьому сходинку у Бундеслізі, у той час як Шальке займає останні місце.

Вердер - Шальке 2:1

Голи: Фуллькруг, 30, Дукш, 76 - Дреслер, 89

Вердер: Павленка — Піпер, Велькович, Штарк — Вайзер, Груєв (Гросс, 67), Фрідль (Юнг, 67), Шмід, Біттенкур (Стаге, 77) — Фуллькруг (Берк, 60), Дукш.

Шальке: Шволов — Мор, Матрісіані, Йосіда, Бруннер — Крал, Краусс (Дрекслер, 77), Бюлтер (Ларссон, 64), Молле (Польтер, 85), Караман — Теродде.

Попередження: Теродде, Велькович, Біттенкур, Піпер.