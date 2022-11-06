Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/scfreiburg
06 листопада 2022, 20:59
У рамках тринадцятого туру німецької Бундесліги Фрайбург на своєму полі обіграв Кельн.
Ця перемога дозволила піднятися господарям на другий рядок у чемпіонаті.
Фрайбург - Кельн 2:0
Голи: Чжон Ву Ен, 52, Грегорич, 64.
Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Гінтер, Лінхарт, Гюнтер, Хефлер, Гріфо (Шаллаї, 89), Еггештайн (Кайтель, 90), Чжон Ву Ен (Шаде, 82), Грегорич (Хелер, 82), Доан (Петерсен, 90)
Кельн: Швебе, Шмітц, Кіліан, Сольдо, Педерсен, Кайнц (Шіндлер, 71), Дуда (Хусейнбашич, 72), Схірі, Майна (Тільманн, 72), Мартель (Олесен, 90), Тіггес (Адамян, 62).
Попередження: Шіндлер.