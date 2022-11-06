У рамках тринадцятого туру німецької Бундесліги Фрайбург на своєму полі обіграв Кельн.

Ця перемога дозволила піднятися господарям на другий рядок у чемпіонаті.

Фрайбург - Кельн 2:0
Голи: Чжон Ву Ен, 52, Грегорич, 64.

Фрайбург: Флеккен, Кюблер, Гінтер, Лінхарт, Гюнтер, Хефлер, Гріфо (Шаллаї, 89), Еггештайн (Кайтель, 90), Чжон Ву Ен (Шаде, 82), Грегорич (Хелер, 82), Доан (Петерсен, 90)

Кельн: Швебе, Шмітц, Кіліан, Сольдо, Педерсен, Кайнц (Шіндлер, 71), Дуда (Хусейнбашич, 72), Схірі, Майна (Тільманн, 72), Мартель (Олесен, 90), Тіггес (Адамян, 62).

Попередження: Шіндлер. 