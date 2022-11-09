Завершилися чотири матчі у рамках 14 туру чемпіонату Німеччини-2022/23.
Лейпциг - Фрайбург, getty images
09 листопада 2022, 23:26
У рамках 14-го туру німецької Бундесліги завершилися чотири поєдинки за 9 листопада.
Так, франкфурський Айнтрахт обіграв Гоффенгайм у результативному матчі, Лейпциг виявився сильнішим за Фрайбург, берлінський Уніон розійшовся миром з Аугсбургом, а Шальке мінімально обіграв Майнц.
Айнтрахт - Гоффенгайм 4:2
Голи: Соу, 6, Коло, 8 Діна, 29, Ліндстрем, 56 — Баумгартнер, 38, Кабак, 46
РБ Лейпциг — Фрайбург 3:1
Голи: Сімакан, 55, Нкунку, 56, Форсберг, 77 (пен.) — Кюблер, 66
Уніон Берлін — Аугсбург 2:2
Голи: Бекер, 7, Беренс, 22 - Нідерлехнер, 9, 39
Шальке - Майнц 1:0
Гол: Теродде, 10