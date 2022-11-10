Німеччина

Усе залежить від вибору вболівальників.

Завершився другий місяць осінньої частини футбольного сезону, тож організатори національних змагань потрохи починають переходити до визначення найкращих футболістів за звітний період.

Зокрема, у Німеччині знайшлось шість претендентів на почесне звання найкращого гравця жовтня 2022 року.

– Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт Франкфурт) / 5 матчів (Уніон Берлін, Бохум, Баєр, Боруссія М, Боруссія Д), 4 голи + 1 гольова передача;

– Ніклас Фюллькруг (Вердер) / 5 матчів (Боруссія М, Гоффенгайм, Майнц, Фрайбург, Герта), 4 голи + 2 гольові передачі;

– Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг) / 5 матчів (Бохум, Майнц, Герта, Аугсбург, Баєр), 5 голи;

– Джуд Беллінгем (Боруссія Д) / 5 матчів (Кельн, Баварія, Уніон Берлін, Штутгарт, Айнтрахт Ф), 3 голи;

– Пауло Отавіо (Вольфсбург) / 5 матчів (Штутгарт, Аугсбург, Боруссія М, Баєр, Бохум), 4 гольові передачі;

– Вінченцо Гріфо (Фрайбург) / 5 матчів (Майнц, Герта, Баварія, Вердер, Шальке), 3 голи + 1 гольова передача.

Нагадаємо, що аналогічну нагороду за вересень отримав нападник Вердера Ніклас Фюллькруг.

Проголосувати за найбільш гідного, на вашу думку, кандидата можна на офіційному сайті партнерів Бундесліги або нижче в цьому матеріалі.