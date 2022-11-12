Німеччина

Завершились деякі поєдинки туру у чемпіонаті.

У рамках 15 туру німецької Бундесліги вже завершились п'ять поєдинків.

Берлінська Герта вдома приймала Кельн.

На дев'ятій хвилині рахунок у матчі відкрив Канга. У другому таймі Ріхтер подвоїв перевагу господарів і приніс їм перемогу.

Герта - Кельн 2:0

Голи: Канга, 9, Ріхтер, 54

Герта: Крістенсен — Кенні, Рогель, Кемпф, Платтенхарт (Міттельштадт, 24) — Ріхтер (Боатенг, 84), Тусар, Шуніч, Боетьюс (Сердар, 84) — Канга (Зельке, 84), Лукебакіо (Еджуке, 68).

Кельн: Швабе — Гектор, Кіліан, Губерс, Шміц (Шиндлер, 50) — Мартель (Тіггес, 70), Скірі, Кайнц, Дуда (Хусейнбашич, 57), Майна — Адамян (Тільман, 56).

Попередження: Кемпф, Рогель, Лукебакіо, Скірі.

Бременський Вердер вдома змагався із Лейпцигом.

Гості забили першими. На 13 хвилині Андре Сілва забив після передачі від Еміля Форсберга. Проте на початку другого тайму Вердер зрівняв — автор голу Крістіан Гросс. Шлягер вивів Лейпциг знову уперед на 70 хвилині поєдинку. Цей гол виявився вирішальним.

Вердер — Лейпциг 1:2

Голи: Гросс, 57 — Сілва, 13, Шлягер, 70

Вердер: Павленка — Піпер (Шмідт, 81), Штарк, Фрідль — Вайзер, Гросс (Рапп, 71), Юнг (Дінкчі, 86), Біттенкур (Стаге, 71), Шмід (Бюрке, 86) — Фуллькруг, Дукш.

Лейпциг: Блазвіх — Раум, Гвардіол, Орбан, Генріхс — Форсберг (Ольмо, 72), Хайдара (Кампль, 77), Шлягер, Собослай (Гальстенберг, 83) — Нкунку, Сілва (Поульсен, 83).

Попередження: Хайдара, Форсберг, Штарк.

Вольфсбург на виїзді зустрічався із Гоффенгаймом.

Команди активно розпочали перший тайм і, ближче до його завершення, обмінялись голами. Господарі забили першими зусиллями Баумгартнера, а гості відігрались завдяки автоголу Кабака. Другий тайм краще розпочав Вольфсбург і забив на 56 — автором голу став Рідле Баку. З таким рахунком гра і завершилась — 1:2.

Гоффенгайм — Вольфсбург 1:2

Голи: Баумгартнер, 42 — Кабак (АГ), 45+5, Баку, 56

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Фогт, Кабак — Сков (Кадержабек, 82), Гайгер, Анхеліно, Стіллер, Крамарич (Ларсен, 74) — Рюттер (Асллані, 74), Баумгартнер.

Вольфсбург: Кастельс — Отавіу, ван де Вен, Броуно, Фішер (Руссійон, 90) — Камінські (Філіпп, 65), Герхардт (Гілавогі, 65), Арнольд, Нмеча (Вальдшмідт, 90), Баку — Мармуш (Сванберг, 12).

Попередження: Броуно, Фішер, ван де Вен.

У Леверкузені зустрічались місцевий Баєр та Штутгарт.

Команда Хабі Алонсо забила на 30 хвилині зусиллями Діабі, а на 82 Та зробив рахунок 2:0. Між цими голами було взяття воріт Фрімпонга, яке арбітр скасував. Але це не завадило господарям здобути впевнену перемогу.

Баєр - Штутгарт 2:0

Голи: Діабі, 30, Та, 82

Баєр: Градецкі — Та, Тапсоба, Хінкапіє, Фрімпонг, Баккер — Демірбай, Паласіос, Діабі (Бельарабі, 87), Амірі (Сінкгравен, 87) — Адлі (Гложек, 59).

Штутгарт: Мюллер — Іто, Загаду, Антон, Вагноман (Кулібалі, 66) — Фюріх (Переа, 85), Мійо (Ульріх, 85), Каразор, Ахамада, Томаш (Пфайффер, 66) — Гірассі.

Попередження: Амірі, Фюріх, Томаш, Загаду, Гложек.

Аугсубург у домашніх стінах приймав Бохум.

58 хвилина — гості відкрили рахунок. Після передачі Стафілідіса забив Антві-Аджей. На 61 господарі мали шанс відігратись, але Беріша схибив з 11-метрової позначки. Підсумковий рахунок — 0:1.

Аугсбург — Бохум 0:1

Гол: Антві-Аджей, 58

Аугсбург: Гікєвіч — Гумни, Гаулеу (Варгас, 27, Петков, 77)), Оксфорд (Бауер, 77), Удохай — Груесо (Маєр, 30), Реджбечай (Баумгартлінгер, 77), Демірович, Нідерлехнер, Ягу — Беріша.

Бохум: Ріманн — Соареш, Ордець, Ламбропулос, Гамбоа (Джанко, 82) — Стафілідіс (Остергаге, 73), Лосілла, Штегер (Машович, 82), Антві-Аджей (Осей-Туту, 73), Цоллер (Форстер, 64) — Хофманн.

Попередження: Беріша, Осей-Туту.