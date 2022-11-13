Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках 15 туру німецької Бундесліги Фрайбург вдома приймав Уніон Берлін.

Господарі дуже якісно розпочали поєдинок і вже на 6 хвилині вели у рахунку 2:0. На 4 хвилині Гріфо реалізував пенальті, а на 6 він же забив з гри після передачі від Грегорича.

Після був нереалізований пенальті від Кнохе з Уніона, а далі червона картка Лейте.

Захисник порушив правила у штрафному, та дав можливість Гріфо оформити хет-трик на 20 хвилині. Ще один гол, який знищив шанси відігратись гостям був забитий Грегоричем у компенсований до першого тайму час. На 84 хвилині скоротив відставання у рахунку Міхель — 4:1.

Завдяки цій перемозі Фрайбург піднявся на другу сходинку у турнірній таблиці, а в Уніона спад у грі — 5 місце.

Фрайбург - Уніон 4:1

Голи: Гріфо, 4, 6, 20, Грегорич, 45+1 — Міхель, 84

Фрайбург: Флеккен — Кюблер (Шаллай, 69), Гінтер, Лінгарт, Сілділлія, Гюнтер — Кайтель, Гофлер (Еггештайн, 69), Доан (Ву, 76), Гріфо (Гелер, 76) — Грегорич (Петерсен, 69).

Уніон: Грілль — Лейте, Кнохе, Духі, Реєрсон (Гіссельман, 76), Тріммель — Сегуїн, Габерер (Пантовіч, 76), Харагучі (Торсбю, 60) — Беренс (Міхель, 60), Бекер (Екель, 46).

Попередження: Пантовіч.

Видалення: Лейте.