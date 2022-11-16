Німеччина

Уболівальники визначились із остаточним вибором.

Організатори німецької Бундесліги приблизно тиждень тому розпочали голосування за звання найкращого гравця німецької Бундесліги в жовтні.

Серед кандидатів були присутні Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт Франкфурт), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Крістофер Нкунку (РБ Лейпциг), Джуд Беллінгем (Боруссія Д), Пауло Отавіо (Вольфсбург), Вінченцо Гріфо (Фрайбург), кожен із яких за звітній період провів бодай п’ять матчів.

За підсумками глобального голосування переможцем став 29-річний нападник бременського Вердера та збірної Німеччини Ніклас Фюллькруг, який устиг відзначитись чотирма голами та двома гольовими передачами.

Цікаво, що для гравця "зелено-білих" це досягнення стало другим поспіль за останні два місяці, хоча читачі Football.ua віддали перевагу його конкуренту — форварду РБ Лейпциг Крістоферу Нкунку (45,2% проти 14,5%).

Зазначимо, що головний тренер "Бундестім" Ганс-Дітер Флік викликав цього футболіста до лав національної команди на прийдешній чемпіонат світу-2022 в Катарі.