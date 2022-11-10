ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Ганс-Дітер Флік оголосив про свій вибір.

Наближення моменту початку чемпіонату світу-2022 в Катарі вимагає від головних тренерів команд-учасниць якнайшвидше завершувати остаточне комплектування переліків із 26 виконавців, що представлятимуть свої країни на прийдешньому форумі.

Зокрема, до останнього дня офіційного вікна подачі заявок дотягнув і керманич Німеччини Ганс-Дітер Флік, щодо остаточного рішення якого стало відомо декількома хвилинами раніше.

Заявка збірної Німеччини:

Голкіпери: Мануель Ноєр (Баварія), Марк-Андре тер Штеген (Барселона), Кевін Трапп (Айнтрахт Ф);

Захисники: Армель Белла-Котчап (Саутгемптон), Маттіас Гінтер, Крістіан Гюнтер (обидва — Фрайбург), Тіло Керер (Вест Гем), Лукас Клостерманн, Давід Раум (обидва — РБ Лейпциг), Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид), Ніко Шлоттербек, Ніклас Зюле (обидва — Боруссія Д);

Півзахисники/нападники: Карім Адеємі, Юссуфа Мукоко, Юліан Брандт (усі – Боруссія Д), Ніклас Фюллькруг (Вердер), Маріо Гьотце (Айнтрахт), Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті), Кай Гаверц (Челсі), Йонас Гофманн (Боруссія М), Йосуа Кімміх, Серж Гнабрі, Леон Горецка, Томас Мюллер, Джамал Мусіала, Лерой Сане (всі – Баварія).

Зазначимо, що окрім травмованого півзахисника Марко Ройса (Боруссія Д) до Катару також не поїде й фланговий захисник міланського Інтера Робін Госенс.

На чемпіонаті світу-2022 збірна Німеччини гратиме в групі проти Іспанії, Коста-Рики та Японії.