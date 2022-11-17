Німеччина

Іспанський фахівець розраховує на англійського вінгера, орендованого у Челсі.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував майбутнє вінгера своєї команди Каллума Гадсона-Одої, який взимку може повернутися до свого клубу – лондонського Челсі.

"Я дуже хочу його зберегти. Я впевнений, що він залишиться до кінця сезону. Він важливий гравець для нас", — цитує слова Алонсо журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Гадсон-Одої провів за Баєр 15 матчів, у яких він забив один гол і віддав один асист.

Раніше англієць заявив, що власник Челсі Тодд Боелі порадив йому повернутися взимку до Лондона.