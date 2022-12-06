Німеччина

Коуч провалився на чемпіонаті світу.

Майбутнє Хансі Фліка в збірній Німеччини під загрозою.

В понеділок ввечері Олівер Бірхофф залишив посаду директора команди, що може повпливати на відносини нинішнього тренерського штабу із представникими футбольного союзу.

"Моїй тренерській команді та мені зараз важко уявити, як розрив, створений відходом Олівера, можна закрити професійно та особисто", — пояснив Флік.

Крім того, Флік двічі наголошував на фундаментальній для нього довірі, яка була зруйнована, коли він добровільно залишив Баварію у 2021 році, особливо під час роботи зі спортивним директором Мюнхена Хасаном Саліхаміджичем.

Хансі прагне діяти послідовно, як він нещодавно робив у Мюнхені або Гоффенгаймі в лютому 2018 року і раніше: щоразу він добровільно залишав клуб, незважаючи на діючий контракт.

В разі відходу німецького спеціаліста кандидатами на посаду коуча є Фреді Бобіч і Ральф Рангнік, який зараз очолює національну збірну Австрії.

Однак кандидатура Рангніка не подобається деяким представникам футбольного союзу, бо його політика та плани можуть суттєво скоротити сферу впливу та змінити вектор розвитку та реформ у німецькому футболі.

Також в якості можливої заміни Фліку розглядається Тухель, який наразі перебуває без роботи.